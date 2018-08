Amazon | multa Agcom per mancanza autorizzazione attività postali

Amazon - 300mila euro di multa dall’Agcom : “Fa attività postale senza avere l’autorizzazione” : multa da 300mila euro per Amazon, colpevole secondo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) di aver esercitato “attività postali in carenza di autorizzazione amministrativa”. La sanzione riguarda Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Transport, Amazon Italia Service, Amazon europe Core e Amazon Ue, che fanno tutte capo al gruppo di Seattle. La decisione è stata presa al termine dell’istruttoria avviata nel mese ...

