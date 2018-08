Allerta Meteo | avviso della protezione civile per i forti temporali in arrivo al

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica “gialla” valida dalle 11 alle 20 di domani su tutto il territorio. Sono previste “precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali“. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per rovesci e temporali oggi e domani : oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesci e temporali locali, con eventuali fenomeni anche intensi nell’area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni Meteo elaborate da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell’Alto Piave, nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancìa, a Borca di ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per nubifragi sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per nubifragi sull’Europa centrale e orientale e sui Balcani. L’alta pressione subtropicale sull’Africa nordoccidentale e sulla Penisola Iberica si sposta verso l’Europa centrale e ancora più a nord verso la Russia nord-occidentale. La dorsale sarà affiancata da geopotenziali relativamente bassi sull’Europa sudorientale con una depressione sopra ...

Allerta Meteo - super caldo e violenti temporali : Agosto estremo - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continua il super caldo sull’Italia, oggi le città più calde sono Roma e Firenze che hanno già raggiunto i +35°C mentre al Nord abbiamo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali di ieri quando in pianura Padana la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +39°C ma poi nella notte si sono ...

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali Previsioni meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali “di forte intensità” fino a venerdì : Sul Veneto una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione potrebbe determinare nelle prossime ore rovesci e temporali che, favoriti dalla presenza di aria molto calda e umida, potrebbero essere anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni Meteo emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali e temperature estreme : “Per la giornata di oggi 1 agosto si prevedono temperature massime che localmente potranno raggiungere i 38 gradi centigradi sulle pianure centro-occidentali della regione. Nel corso del pomeriggio possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree appenniniche. Dalla serata di oggi probabilità di temporali organizzati, caratterizzati da elevata intensità e rapida evoluzione. I fenomeni temporaleschi sono previsti in ...

Allerta Meteo Veneto : previsti temporali nelle aree montane : Ancora temporali interesseranno nelle prossime ore le aree montane del Veneto. Sulla base delle previsioni emesse poco fa da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave, in Provincia di Belluno. L’avviso è riferito allo scenario di temporali forti e ha validità dalle 12 di domani, 1 agosto, alle 14 di giovedì ...

Meteo il caldo non dà tregua - Allerta in otto città. La Sardegna la regione più calda : ROMA - È iniziata ieri la settimana più calda dell'estate. Già nel weekend appena passato le temperature hanno subito un brusco rialzo su tutto il centro-nord: le condizioni, spiegano da iLMeteo.it, ...

Meteo : il caldo non dà tregua - Allerta in otto città : Massime con picchi fino a 38/39 gradi in tutto il centro-nord: condizioni stabili almeno fino a domenica prossima

METEO - CALDO DA BOLLINO ROSSO/ Ultime notizie - Allerta Ministero Salute : le città da "evitare" per 3 giorni : METEO, CALDO da BOLLINO ROSSO: allerta Ministero Salute. La mappa delle città più roventi e le Ultime notizie: condizioni climatiche a rischio per la Salute degli abitanti(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:41:00 GMT)

