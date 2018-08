Allegri commenta la maxi operazione Juve-Milan | “costretti a cedere Caldara”

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Lantus continua la preparazione in vista della prossima stagione, successo contro l’MLS All-Stars. Al termine della partita importanti indicazioni da parte dell’allenatore Massimiliano, indicazioni anche di mercato: “Penso che sia stata una bella partita, faccio i complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. E’ stata una bella opportunità per noi prendere parte a questo grande evento, in uno stadio splendido e davanti a oltre 70 000 persone. E’ stato un bel test, sebbene non ci siano state novità tattiche particolari. Si vede che in America il calcio sta prendendo piede”. Sul ritorno di Bonucci: “Leonardo rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante. In sei mesi non è assolutamente cambiato. Caldara, invece, è più giovane e, insieme a Romagnoli e Rugani, fa parte del trio di giovani difensori più forte che ...