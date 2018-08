Allegri | “Bonucci non è cambiato | dispiaciuto per Caldara”

calcioweb.eu

: '#Higuain in due anni con noi ha dato tutto. Spiace per #Caldara, ma il mercato ci ha obbligato a cederlo' ?? Le pa… - DiMarzio : '#Higuain in due anni con noi ha dato tutto. Spiace per #Caldara, ma il mercato ci ha obbligato a cederlo' ?? Le pa… - Sport_Mediaset : #Juve, Allegri: '#Bonucci è importante. Ringrazio #Higuain, ci ha dato tanto' - Fab360_ : Il primo che non vuole bonucci è Allegri. -

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Bonucci rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente. E’ un giocatore con personalità e buona tecnica”. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano, commentando ai microfoni di Sky lo scambio Bonucci-Caldara con il Milan. “Questo è il mercato, è un’operazione giusta sia per la Juve che per il Milan -sottolinea il tecnico-. Mi dispiace molto per Caldara, che insieme a Rugani e Romagnoli forma il trio di giovani difensori più forti in Italia, ma il mercato ci ha obbligato a farlo partire”. (AdnKronos)L'articolo: “Bonucci non èper Caldara” CalcioWeb.