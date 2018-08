Alle 20 ci immergiamo nello sconfinato universo di No Man' s Sky

eurogamer

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un lancio ricco di polemiche ma sicuramente con grandi numeri e poi un lungo percorso costellato da una notevole mole di aggiornamenti e caratterizzato infine da NEXT, l'ultimo grande update che ha segnato il debutto su Xbox One e l'introduzione del multiplayer. Stiamo ovviamente parlando di No Man's Sky, titolo che sarà protagonista di una nostra live serale.Vi mostreremo le caratteristiche principali del titolo Hello Games (che abbiamo nuovamente recensito in questi giorni) e tutte le ultimissime novità che sono state introdotte con l'ultimissimo aggiornamento di No Man's Sky.Appuntamento a partire d20:00 in compagnia dei nostri Andrea Forlani e Gianluca Musso sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.Read more…