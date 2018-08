Alla Camera di Commercio la presentazione della guida turistica La Città

Dl dignità - giornata piena Alla Camera. Oggi 2 agosto le dichiarazioni di voto : Teleborsa, - Il decreto dignità continua il suo iter . Una maratona lunghissima nell'Aula della Camera. L'esame del provvedimento è andato avanti fino alla tarda serata di ieri 1° agosto, mentre ...

Fine luglio - primi di agosto - Alla Camera : Facce, smorfie e pose dei deputati che in questi giorni sono impegnati a discutere il cosiddetto "decreto dignità" The post Fine luglio, primi di agosto, alla Camera appeared first on Il Post.

Il dl dignità al primo giorno di votazioni Alla Camera : bocciati gli emendamenti - ma la strada è ancora lunga : Il decreto dignità passa indenne la prima giornata di votazioni in aula alla Camera. Gli emendamenti esaminati fino alle 22 - una settantina, tutti dell'opposizione - vengono respinti, la maggioranza M5s-Lega tiene, e il governo punta a licenziare il provvedimento giovedì mattina senza ricorrere al voto di fiducia. Anche se di strada da fare ce n'è ancora parecchia: oggi non si è esaminato neanche un quarto delle ...

Siparietto Alla Camera tra Fico e Giacomoni : Siparietto in Aula durante la discussione alla Camera dei Deputati sul dl dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel dare la parola al deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni gli ...

Dl dignità - l'esame resta in Aula Alla Camera : Teleborsa, - Il testo del decreto dignità resta in Aula alla Camera e non verrà rinviato in Commissione. La Commissione Bilancio ha infatti dato parere favorevole al complesso degli emendamenti ...

Dl dignità - l’esame Alla Camera e il voto degli emendamenti : segui la diretta : Dopo la discussione generale sul cosiddetto decreto legge dignità, è previsto per oggi, martedì 31 luglio, il voto agli emendamenti. La diretta alla Camera. L'articolo Dl dignità, l’esame alla Camera e il voto degli emendamenti: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto Dignità in Aula Alla Camera. Di Maio : "Testo migliorato" : MILANO - 'Non c'è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo'...

Dl dignità - prende il via l'esame Alla Camera : Teleborsa, - Ha preso il via nell' Aula della Camera l'esame del decreto dignità, con la relazione del relatore Davide Tripied i , M5S, . Gli iscritti a parlare in sede di discussione generale sono 57.

Dl dignità approda in Aula Alla Camera e Anief lancia il suo ultimo appello : ... i quali rappresentano un guazzabuglio che non risolve il problema del precariato.E' questa la denuncia del sindacato della scuola Anief che spiega: 'il problema è che per il mondo della scuola le ...

Decreto dignità : le novità del testo da lunedì in aula Alla Camera : Tra le modifiche la stretta sui contratti a termine scatterà a novembre, i vaucher sono estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende alberghiere e strutture con almeno otto dipendenti -

Assenteismo Alla Camera - 'irresponsabile e menefreghista Mura espulso dai 5S' : Non è accettabile che un portavoce del movimento 5 stelle pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca o da casa sua, snobbando l'aula di Montecitorio. Ci sono delle regole, ...

Assenze Alla Camera - Mura : “Su di me fake news. Il M5s mi ha abbandonato - ma dissi che avrei continuato con la vela” : Parla di fake-news su di lui, affermazioni che gli sono state attribuite ma che non ha mai pronunciato, accusa il M5s di averlo abbandonato e ribadisce che già in campagna elettorale aveva spiegato che voleva fare “il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica“. E’ iniziata la battaglia di Andrea Mura, skipper cagliaritano di fama internazionale e deputato dei Cinquestelle da giorni al centro delle polemiche sulle sue ...

Pace fiscale - il ministro Tria Alla Camera : “La base aggredibile è di 50 miliardi” : Flat tax dalla prossima legge di bilancio, ma con cronoprogramma graduale; attenzione alle famiglie in difficoltà; sì alla Pace fiscale, ma con recupero limitato a circa 50 miliardi; nessun superamento del 3 per cento del Pil. Sono questi i punti più importanti delle risposte del ministro dell’Economia Giovanni Tria al question time alla Camera, dove il titolare di via XX Settembre ha ribadito che la flat tax sarà composta da una ...

Mura - recordman di assenze Alla Camera 'Su di me falsità - rispetto il Parlamento. Abbandonato dal M5S' : 'Sono un uomo di sport, velista professionista, per questo mi è stato chiesto di candidarmi con il Movimento. Ho sempre detto che avrei continuato questa attività una volta eletto perché credo sia un ...