Alf | un reboot per la sit-com con il buffo alieno

tvzap.kataweb

: ? Alf: Warner Bros. prepara un reboot della serie ? ? - MangaForevernet : ? Alf: Warner Bros. prepara un reboot della serie ? ? - wwwFILMit : In arrivo il reboot di ALF, l'alieno caduto sulla Terra torna in una nuova sit-com - PaoloBMb70 : RT @movieplayer_it: #ALF: in arrivo un reboot della serie degli anni '80? -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Unnon lo si rifiuta a nessuno, quindi dopo Magnum PI, MacGyver ma anche Buffy, dobbiamo registrare il progetto di riportare sul piccolo schermo anche Alf. In molti ricorderanno ile pelosoil cui nome è l’acronimo di Alien Life Form precipitato sulla Terra dal pianeta Melmac e finito ad abitare con una famiglia della classe media americana, i Tanner. The original series ran for four seasons on NBC – ‘ALF’ was performed by puppeteer Fusco, with Max Wright, Anne Schedeen, Andrea Elson and Benji Gregory rounding out the cast https://t.co/16N0wfm6M3 — Hollywood Reporter (@THR) 2 agosto 2018 La sit-com ebbe una vita lunga superando le 100 puntate per 4 stagioni dal 1986 fino al 1990. Il personaggio diede vita anche a due adattamenti a cartoni animati e ci fu anche il tentativo di un film per la tv nel 1996 che non ebbe però un grande successo (anche ...