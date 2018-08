Alessio Foconi | schermidore ' d' oro' orgoglio di Terni - La città abbraccia il campione

Mondiali 2018 - Alessio Foconi l'uomo della scherma italiana : Da ex brutto anatroccolo della scherma a campione del Mondo di fioretto individuale. Anzi, bicampione del Mondo, con l'oro anche nella prova a squadre.. Una doppietta che gli vale il riconoscimento ...

Scherma - Mondiali 2018 : le pagelle degli azzurri. Che doppietta per Alessio Foconi! : L’Italia ha vinto il medagliere ai Mondiali di Scherma di Wuxi. E’ stata una rassegna iridata molto positiva per la squadra azzurra. Ecco le pagelle. Alessio Foconi 10: il grande protagonista azzurro del Mondiale. Una doppietta d’oro indimenticabile. Campione del Mondo individualmente e anche a squadre. L’apoteosi per completare una stagione da sogno e una vittoria che gli ha dato anche la possibilità di conquistare la ...

Terni in cima al mondo con Alessio Foconi : "Quella di ieri è stata per Terni una giornata gloriosa - dichiara l'assessore allo Sport Elena Proietti - grazie ad Alessio Foconi, orgoglio ternano, che ci ha portato in cima al mondo. Non vediamo ...

Scherma - Mondiali 2018. Alessio Foconi : “Ho vinto? Non ho realizzato. Tutti dovrebbero avere una carriera come la mia” : Alessio Foconi ha fatto saltare il banco a Wuxi laureandosi Campione del Mondo di fioretto. Una vera e propria impresa dell’azzurro che ha incantato per tutta la giornata e ha così conquistato il suo primo titolo iridato riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in questa specialità dopo sette anni di digiuno. Lo schermitore umbro è ancora incredulo per quanto ha compiuto come traspare dalle dichiarazioni post gara: “È ...

Alessio Foconi - una scherma variegata e completa. Un oro frutto del lavoro : E’ un’Italia in punta di fioretto quella che sta brillando ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Finora la spedizione azzurra ha raccolto tre ori, uno per giorno. Si è cominciato con quello di Mara Navarria nella spada femminile e poi sono arrivati quelli di Alice Volpi ed Alessio Foconi nell’arma che ha dato da sempre le maggiori soddisfazioni alla nostra nazionale. Anche oggi dunque è risuonato l’Inno ...

Alessio Foconi medaglia d'oro/ Mondiali di scherma 2018 - l'azzurro vince il titolo nel fioretto : Diretta Mondiali scherma 2018: Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale battendo 15-8 in finale il britannico Richard Kruse.

Mondiali Scherma 2018 - Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile : ... al suo secondo mondiale, suggella così la sua grande crescita: fino a due anni fa non era ancora esploso , solo settimo al suo primo mondiale un anno fa, , oggi è in cima al mondo. Si tratta della ...

Scherma - Alessio Foconi sbanca Wuxi! Oro sublime - è campione del mondo di fioretto! : Dopo sette anni un italiano torna sul tetto del mondo nel fioretto maschile. L’autore di questa straordinaria impresa è Alessio Foconi che conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano si è consacrato sulle pedane cinesi e dopo una grande stagione in Coppa del mondo, riesce ora a conquistare la prima medaglia iridata in carriera. Un grande torneo dell’azzurro che nel momento decisivo ha saputo tirare fuori ...

Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma : Il 28enne italiano Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. Foconi ha battuto in finale in britannico Richard Kruse con il punteggio di 15-8. Quella di Foconi è The post Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma appeared first on Il Post.

Campionati del mondo di scherma – Impresa per Foconi - Alessio è d’oro nel fioretto : battuto nettamente il rivale britannico : Alessio Foconi è campione del mondo nel fioretto maschile individuale, ai Mondiali di Wuxi l’azzurro ha battuto in finale Richard Kruse Alessio Foconi, atleta 28enne del centro sportivo dell’Aeronautica Militare, vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale maschile ai Campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse con un punteggio netto. L’incontro si conclude ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alessio Foconi vola in finale! Sconfitto il coreano Heo : Alessio Foconi lotterà per il titolo nel fioretto ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano, nato a Roma, dell’Aeronautica Militare ha Sconfitto in semifinale il sudcoreano Heo Jun con il punteggio di 15-12 e approda così per la prima volta in carriera in una finale iridata. Un assalto molto equilibrato in cui parte meglio il coreano che va avanti 2-0. Foconi però reagisce e con tre stoccate di fila riesce poi a trovare il ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Alessio Foconi IN FINALE!!! Out ai quarti Garozzo e Avola. Solo Russia nella sciabola donne. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche ALESSIO FOCONI, Andrea Cassarà e Giorgio ...