Alessio Figalli | Il prossimo problema da risolvere? Capire come vedere di più mia

Alessio Figalli re della matematica : 'Non sono un cervello in fuga - torno spesso dai miei amici' : È un momento eccezionale che ricorderò per tutta la mia vita'. E' visibilmente emozionato il Alessio Figalli. Il matematico è nato a Roma il 2 aprile 1984, da Giuseppina Carola, insegnante di lettere ...

Ad Alessio Figalli il Nobel della matematica : “Prossimo problema - vedere di più mia moglie” : «Il prossimo problema che mi piacerebbe risolvere? Come e cosa fare per vedere mia moglie Mikaela più di una volta ogni 10 giorni, visto che lei lavora all’Università di Durham, nel Regno Unito, e io al Politecnico di Zurigo». È questo uno dei primi pensieri di Alessio Figalli, il giovane matematico italiano di origini romane, premiato ieri a Ri...

Alessio Figalli - così ha risolto l’equazione per prevedere il movimento delle nuvole : Mentre il mondo e l’Italia si congratula con lui per un risultato – la medaglia Fileds – che rende orgogliosi, degli studi di Alessio Figalli, 34 anni, e laureato a Rio anche con il premio considerato il “Nobel” della matematica, ora si sa qualcosa di più. Per esempio che è in un’equazione la chiave per prevedere il movimento delle nuvole, governato dagli spostamenti di miliardi di particelle di vapore. È stato ...

Alessio Figalli - il «Nobel per la matematica» e la magia dei numeri : Oltre che per gli studi sul trasporto ottimale il giovane matematico romano che insegna al Politecnico di Zurigo è stato premiato per le ricerche sulle probabilità e sulle equazioni derivate...

Medaglia Fields - la vittoria di Alessio Figalli non è casuale : Ogni quattro anni quattro giovani matematici vengono premiati, in occasione del Congresso Mondiale dei Matematici, con la Medaglia Fields, il più prestigioso dei riconoscimenti. Quest’anno, per la seconda volta dopo Enrico Bombieri, ha vinto anche un italiano: Alessio Figalli. Lasciamo da parte le maldicenze sul fatto che non esista un premio Nobel per la matematica; ci sono comunque diversi premi di carattere più o meno generale; il premio ...

Scienza - ad Alessio Figalli ‘nobel’ per la matematica : il racconto dei suoi insegnanti : “Orgogliosi e felici del premio ad Alessio”: così Daniela Benincasa, preside del liceo classico Vivona di Roma, commenta l’assegnazione ad Alessio Figalli della Medaglia Fields. “Contenti – spiega all’Agi la docente dell’istituto dove Figalli ha studiato – perché la nostra scuola ha contribuito a formare questo ragazzo. Per noi è un grande successo. In ogni caso, la tradizione del nostro liceo è ...

Scienza - Rossi : “Orgogliosi per la vittoria di Alessio Figalli del ‘Nobel’ per la matematica” : “Una bellissima giornata per Pisa e l’Italia. Alessio Figalli, 34 anni, è stato insignito della medaglia Fields, il “Nobel” per la matematica. Alessio ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove si è laureato con un anno di anticipo e ha conseguito il dottorato in soli dodici mesi. È il secondo italiano a ricevere questo premio. Il primo fu Enrico Bombieri nel 1974. E c’è un tratto che li accomuna, ...

L'italiano Alessio Figalli ha vinto la Medaglia Fields - il "Nobel" per la matematica : Le equazioni elaborate in questo ambito della matematica descrivono un'ampia gamma di fenomeni in molte discipline, dall'urbanistica all'economia, fino alla meteorologia. Figalli si è occupato in ...

Matematica - che passione : chi è Alessio Figalli : Alessio Figalli è la nuova medaglia Fields , il più prestigioso riconoscimento mondiale per la Matematica. Nato a Roma il 2 aprile 1984, dopo aver studiato alla Normale di Pisa , dal 2016 è docente ...

