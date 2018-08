Alcune aziende hanno deciso di autoregolamentare l' analisi del Dna 

agi

: I video, realizzati per promuovere alcune location italiane, hanno registrato oltre 11 milioni di visualizzazioni… - mfpellegrini : I video, realizzati per promuovere alcune location italiane, hanno registrato oltre 11 milioni di visualizzazioni… - rapa_nui_moai : Il governo USA comincia a parlare di rimozione delle sanzioni per alcune aziende russe. Anche gli States hanno il… - 1N0MONACI : RT @1205fiorella: @Terry43887542 @PaolaLL7 @BentivogliMarco @CarloCalenda @FLuccisano @TNannicini @marcoleonardi9 @LiaQuartapelle @Pierferd… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Una serie di aziende che vendono test genetici via internet hanno adottato delle linee guida per regolare il modo in cui condividono le informazioni sul DNA dei loro clienti, in particolare il modo in cui rivendono i loro dati ad altre società e consentono l’accesso agli stessi da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di alcuni dei nomi più noti del settore, da 23andMe ad Ancestry, da Habit ad Helix fino a MyHeritage, riferisce il Washington Post. Il codice di autoregolamentazione Queste aziende - che, attraverso l’invio di un campione di materiale genetico, in genere saliva, eseguono test per ricostruire l’albero genealogico e/o per mappare eventuali rischi legati alla salute - ieri hanno aderito a una sorta di codice di autoregolamentazione, intitolato “Privacy Best Practices for Consumer Genetic Testing Services”. Secondo questo ...