Al via il 3 agosto Taurianova Summer 2018

PAT * ' Donne al centro della scena ' : al via dal 3 agosto la rassegna teatrale e letteraria CON 12 spettacoli e 4 incontri - : Gli spettacoli in programma sono 'La guerra di Tina', 'Cercasi Ulisse disperatamente', 'Io spero in meglio', 'Gatta cicoria', 'Una stanza tutta per sé', 'All'inizio andava tutto bene', 'Sorelle d'...

EI Towers - il 27 agosto al via l'OPA di 2i Towers : Teleborsa, - Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPA promossa da 2i Towers , , 60% F2i e 40% Mediaset, sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers. Il periodo di adesione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 agosto : La Vigilanza non elegge il presidente di viale Mazzini - il centrodestra va in pezzi : In Parlamento Forza Italia “archivia” Foa Salvini va alla guerra in Rai Crisi – Gli azzurri in Vigilanza non votano e affossano il candidato gialloverde. Oggi nuovo Cda. Il leader della Lega: “Hanno scelto il Pd”. E avverte: “Non cambiamo nome” di Gianluca Roselli Il derby dei cretini di Marco Travaglio La nostra miserevole politica, ridotta a chiacchiera da bar sport (nella nuova versione 2.0 dei social), si eccita da tre giorni ...

Andria viabilità : divieti al traffico per manifestazioni su piazza Vittorio Emanuele II il 2 e 3 agosto : 370 del 31/07/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa a due serate di spettacoli gratuiti aperti al pubblico, denominate "...

Milano. Agosto : apertura al pubblico dello Sportello unico e regolamenti di via Friuli : Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Sportello unico e regolamenti di via Friuli 30 (Area Procedure sanzionatorie e traffico)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 agosto : “Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano” : Travolto dal #Metoo Gli sms che scagionano Brizzi Accusato di violenza sessuale, la Procura di Roma chiede l’archiviazione: “Il Fatto non sussiste”. I messaggi con una ragazza che gli rimprovera la mancata dedica su un libro di Valeria Pacelli Campo profughi di Marco Travaglio Caro direttore, come cittadino che paga il canone, incazzato per come finora i governanti si siano ritenuti padroni del servizio pubblico televisivo (ultimo Renzi, ...

Al via dal 6 agosto la prevendita di UMIDIGI One e UMIDIGI One Pro : Inizieranno il 6 agosto, su AliExpress, le prevendite della serie UMIDIGI One, composta da due modelli, ancora una volta con notch nella parte alta dello schermo. L'articolo Al via dal 6 agosto la prevendita di UMIDIGI One e UMIDIGI One Pro proviene da TuttoAndroid.

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara Estate in via Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - via G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...

Lissone - parcheggi blu gratis e divieti sospesi : come cambia la viabilità ad agosto : viabilità estiva a Lissone. Nella settimana centrale di agosto sospesa la Ztl, dal 13 al 27 i parcheggi a pagamento a strisce blu sono gratis. Per tutto il mese sospeso il divieto di sosta per il ...

Esodo estivo al via - traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto : Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto Continua a leggere L'articolo Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto proviene da NewsGo.

La Juventus super favorita per la stagione 2018-2019 : al via il 19 agosto : I tifosi di calcio italiani attendono l’inizio del campionato di Serie A 2018/2019. Si parte subito dopo Ferragosto, esattamente domenica

Ciclismo : a Lissone la presentazione della Coppa Agostoni con Elia Viviani : Lunedì 23 luglio, il punto vendita Bicimania di Lissone dalle 20, con la presenza di Elia Viviani, ospiterà la presentazione della classica di Ciclismo per professionisti "Coppa Ugo Agostoni " Giro ...

Lavori in via Nani a Sondrio : da Ferragosto cantiere notturno : Per il sottopassaggio di via Nani le prime operazioni verranno effettuate durante il giorno, poi dopo Ferragosto inizierà la fase dei Lavori notturni, indispensabili per completare la costruzione ...

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 agosto : anche Ermal Meta tra gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...