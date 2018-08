Al Bano si ferma da gennaio 2019

Al Bano si deve fermare per un po' : "Da gennaio 2019 mi prendo una pausa" : Dopo la fine della storia d'amore con Loredana Lecciso e il riavvicinameto con Romina Power, la vita di Al Bano Carrisi sembra essersi riassestata.Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è circondato dall'amore dei suoi cari, dei suoi figli, ha ripreso a cantare con Romina Power e dice di essere sereno. Se non fosse per un piccolo dettaglio. Come lui stesso ha confessato alla Gazzetta di Mezzogiorno, il problema alle corde vocale è tornato a ...

Al Bano frena Romina : «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi» : Al Bano è stato il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti". Stuzzicato dal presentatore il cantante di Cellino San Marco ha messo un po' di puntini sulle i a...

Le parole di Romina metterebbero in cattiva luce AlBano - afferma la Lecciso Video : Nel salotto domenicale di Barbara D'Urso 'Domenica Live' è intervenuta Loredana Lecciso, ex compagna di Albano Carrisi. Questa è la seconda volta [Video]dopo la fine del rapporto con il cantante che la pugliese si confida con Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea non ha mai nascosto la sua simpatia per Loredana, a cui ha sempre lasciato spazio nelle sue trasmissioni per ogni chiarimento. Loredana Lecciso è entrata nello studio Mediaset ...