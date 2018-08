Al 1° agosto | abbiamo consumato tutto ciò che la Terra può rigenerare in un anno Ora

laragnatelanews

: 1 agosto #OvershootDay.Tutto esaurito! Non parliamo di posti in hotel o di un concerto. Bensì delle risorse natural… - bancaetica : 1 agosto #OvershootDay.Tutto esaurito! Non parliamo di posti in hotel o di un concerto. Bensì delle risorse natural… - salcautero : Champagne ad Agosto... ne abbiamo? ???? - gioachinoasti77 : RT @SaveChildrenIT: In occasione della #WorldBreastfeedingWeek, la Settimana Mondiale dell'allattamento (dall’1 al 7 agosto), abbiamo racco… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Cosa significaciò? Averl’energia che produce lae andare in deficit energetico cosa comporta? L’umanità nell’ultimo secolo sta consumando più energia di quanta ne venga naturalmente prodotta. Ogniquesto evento si ripropone. Per quanti sforzi si stiano adoperando per far si che si riescano a mantenere le energie non rinnovabili, purtroppo negli ultimi anni ciò continua ad accadere e accade sempre prima durante l’. La ONG ( Global Footprint Network) calcola ognila data in cui gli uomini avrebberotutte le risorse che il pianeta è in grado diin un. Non sono dati valutabili in numeri, si tratta di stime, ma molto Pesanti per responsabilità soggettiva. Nel 2018, il “giorno del sorpasso” era stato stimato il 1 °. Adesso viviamo “a credito” , vale a dire attingendo ...