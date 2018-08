Aids | Msd presenta i risultati dello studio ‘Drive-Forward’

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’continua a far paura: l’obiettivo Onu di bloccare l’epidemia dientro il 2030 sembra lontano perché, nonostante quasi 2 milioni di nuove infezioni ogni anno nel mondo, la lotta alla malattia sta vivendo una “pericolosa rilassatezza” che rischia di riaccendere i contagi. Calano i decessi, grazie alle terapie, aumentano le persone che accedono ai farmaci ma le nuove infezioni sono in aumento, anche perché disi parla sempre meno. Alla 22esima Conferenza mondiale sull’, in corso ad Amsterdam, va di scena il grido di allarme degli scienziati, che però non si arrendono, almeno sul fronte della ricerca. Tra gli studiti all’appuntamento internazionale il ‘Drive-Forward’ di fase III,to da Msd, che valuta il profilo di efficacia e sicurezza della doravirina (Dor) – molecola di nuova generazione ...