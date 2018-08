AGRICOLTURA GESTIONE MALGHE | ROLFI | STOP AI FURBI | PRECEDENZA A GENTE DI MONTAGNA

mi-lorenteggio

: RT @RegLombardia: #LNews assessore #Agricoltura @FRolfi: gestione #malghe, stop ai furbi, precedenza a gente di #montagna - SorrentinoGemma : RT @RegLombardia: #LNews assessore #Agricoltura @FRolfi: gestione #malghe, stop ai furbi, precedenza a gente di #montagna - AnnaStramigioli : #inondaLa7 in Europa tutti contro tutti è in tutto, non soli nella gestione dei confini, ma in agricoltura, industr… - RegLombardia : #LNews assessore #Agricoltura @FRolfi: gestione #malghe, stop ai furbi, precedenza a gente di #montagna… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) ALPEGGIO PRATICA NECESSARIA PER ECONOMIA - 'L'alpeggio e' una pratica necessaria per l'economia lombarda, per ladel territorio e anche per la valorizzazione sociale e culturale della ...