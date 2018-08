http://feedproxy.goo

: #AGCOM ha deliberato: modem libero per tutti: È infine giunta la delibera di AGCOM sulla… - giannifioreGF : #AGCOM ha deliberato: modem libero per tutti: È infine giunta la delibera di AGCOM sulla… - marcotaddia : Finalmente la AGCOM ha deliberato che in Italia ci deve essere il modem libero -

(Di giovedì 2 agosto 2018) È infine giunta la delibera disulla libera scelta da parte dei consumatori sulofferto dagli operatori di telefonia fissa. Le compagnie telefoniche non potranno più imporre i proprie questo non dovrà generare discriminazione nei confronti degli utenti.libera ilTenuto in catene per anni, iltrova finalmente la libertà ed è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a dargliela con la delibera 348/18/CONS. Dunque,garantisce ai consumatori libertà di scelta sulda utilizzare per la propria rete domestica, “fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali“. Se gli utenti decideranno di dotarsi di un proprioconforme alle normative europee e nazionali, gli operatori “non potranno rifiutare di collegare ...