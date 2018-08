Activision e Tencent pubblicheranno un COD mobile in Cina

eurogamer

: Un nuovo #COD free-to-play in arrivo in Cina tra qualche mese - Eurogamer_it : Un nuovo #COD free-to-play in arrivo in Cina tra qualche mese -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Qualche anno fae il colosso eSporthanno rilasciato Call of Duty: Online sul territorio cinese, un free-to-play che ha raggiunto subito un grande successo, arrivando ad essere usato da Raven Software come campo di prova per nuove meccaniche da inserire nella serie principale.Come riporta Dualshockers, le due compagnie hanno recentemente annunciato di essere al lavoro su un nuovo giocoambientato nell'universo di Call of Duty, ad occuparsi dello sviluppo sarà Timi, la squadra di sviluppo di.Sul gioco non si praticamente nulla al momento, possiamo però dirvi che come per il precedente Call of Duty: Online combinerà aspetti e meccaniche dei precedenti Call of Duty, inclusi personaggi, ambientazioni, mappe e molto altro. Ovviamente sarà uno shooter in prima persona e avrà un modello free-to-play. Al momento non abbiamo immagini o video sul nuovo titolo, ...