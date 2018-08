' Abusivi con la divisa' | sosta beffa all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Grecia : viceministro Economia Charitsis - governo combatterà Abusivismo edilizio : Atene, 31 lug 10:56 - , Agenzia Nova, - Il governo greco è pronto a combattere l'abusivismo edilizio nel paese. Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia ellenico Alexis Charitsis,... , Gra,

Aggrediscono ausiliare Anm arrestati tre parcheggiatori Abusivi : Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno arrestato tre parcheggiatori abusivi per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in danno di ausiliari alla sosta ANM ...

Spiagge sicure - Salvini : 2 milioni ai Comuni - basta con gli Abusivi : Il governo ha destinato ai Comuni 2 milioni di euro per garantire la sicurezza delle Spiagge. Lo Comunica su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Finalmente Spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località. Dalle parole ai fatti", scrive il ministro.

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro Abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano 'Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

Parcheggiatori Abusivi in ospedale. Malpezzi risponde ai consiglieri leghisti Padovani e Liverani : Peccato che, a differenza del passato, ora rappresentino la parte politica al governo del Paese. Per cui li invito ad usare la stessa veemenza e gli stessi toni per pretendere dal proprio leader e ...

Contrasto Abusivismo commerciale - la GdF sequestra capi abbigliamento contraffatti : Chieti - Continua l’attuazione del piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione messo a punto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Chieti. Nella giornata del 18 u.s., i militari appartenenti alle Fiamme Gialle di Vasto e Lanciano, nell’attuare il piano straordinario a Contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, hanno effettuato il sequestro di circa 360 capi di abbigliamento ed ...

Estate : assessore Jesolo - Daspo urbano contro Abusivismo commerciale : Jesolo (Ve), 22 lug. (AdnKronos) – ‘La Città di Jesolo è impegnata in prima linea da anni sul contrasto al commercio abusivo, tema su cui, adesso, sembra che anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intenda porre l’attenzione a livello nazionale – sottolinea all’Adnkronos l’assessore alla sicurezza, Otello Bergamo -. Siamo stati tra i primi comuni ad avviare attività per fermare questo ...

Estate : assessore Jesolo - Daspo urbano contro Abusivismo commerciale (2) : (Ve) – “Viene svolta un’attività di indagine per individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta, per poter procedere poi al sequestro. Su tutto il territorio comunale in cui è in vigore il divieto di commercio itinerante, è stato poi di recente introdotto il ‘Daspo urbano” frutto del decreto Minniti, che individua aree interdette a soggetti che intendano compiere atti illeciti, tra cui, ...

Estate : assessore Jesolo - Daspo urbano contro Abusivismo commerciale (2) : (Ve) – “Viene svolta un’attività di indagine per individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta, per poter procedere poi al sequestro. Su tutto il territorio comunale in cui è in vigore il divieto di commercio itinerante, è stato poi di recente introdotto il ‘Daspo urbano” frutto del decreto Minniti, che individua aree interdette a soggetti che intendano compiere atti illeciti, tra cui, appunto, ...

