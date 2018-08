A Room on the Garden Side | l' inedito di Hemingway del ' 56 racconta il suo

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Parigi, seconda guerra mondiale. È qui che si svolge la storia scritta nel 1956 dallo scrittore americano Ernest, pubblicata per la prima volta oggi, 62 anni dopo, nell'edizione estiva di "The Strand Magazine" sotto il titolo Aon the. In questa suggestiva narrazione storica ci sono tutti i motivi più cari all'autore: dall'amore per Parigi alla passione per il vino come "uno dei maggiori segni di civiltà del mondo"; dall'idea della letteratura come "voce della ribellione", fino a quello che si può definire il suo più alto testamento spirituale: l'aspirazione ad un "addio alle armi".Kirk Curnutt, professore emerito dellaSociety, ritiene, non a caso, che "tutti gli ingredienti della narrativa disi trovino mescolati insieme" in un'opera dall'alto valore storico e letterario, "ricca di richiami ai romanzi di ...