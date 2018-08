A Messina è in corso l’arresto di politici e imprenditori accusati di far parte di in un

Messina : 2 persone intrappolate nella scogliera di Patti - in corso l’intervento di salvataggio [FOTO] : Si è reso necessario l’intervento di un Elicottero dei Vigili del fuoco per soccorre due persone rimaste intrappolate nella scogliera di Patti . Allertati dalla sala operativa dei VVF di Messina , l’equipaggio dell’aeromobile proveniente dal Reparto Volo di Catania, sta tutt’ora operando per portare in salvo i due malcapitati, una coppia di turisti australiani. L'articolo Messina : 2 persone intrappolate nella scogliera di ...

Da questa mattina Sono in corso in provincia di Trapani, Sicilia, diverse perquisizioni della polizia ordinate nell'ambito di un'indagine sul mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Le perquisizioni Sono state disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi comuni della