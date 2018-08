A Londra vietato scherzare sui funerali La campagna della Beyond non piace

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Se c’è una cosa sulla quale gli inglesi sicuramente non eccellono è il senso dell’umorismo. A sfidarlo in questi giorni è un’agenzia di onoranze funebri, la Beyond, che sta tappezzando, oltre che il web naturalmente, di manifesti che provano a fare ironia per sfatare il tabù sulla morte. Un’iniziativa che non sta dando risultati troppo positivi, ai londinesi a quanto pare nontroppo camminare per le vie die guardare due surfisti che corrono allegri verso l’acqua imbracciando due bare al posto della tavola. “Un viaggio a senso unico”, così recita lo slogan, a 1.195 sterline. Non è piaciuta nemmeno quella con una scatola di pillole e la scritta “Mal di testa? Dolori e dolori? Mal di gola? Meglio scrivere la tua volontà allora…”. La Transport of London, la ...