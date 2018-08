A Londra vietato scherzare sui funerali. La campagna della Beyond non piace : Se c’è una cosa sulla quale gli inglesi sicuramente non eccellono è il senso dell’umorismo. A sfidarlo in questi giorni è un’agenzia di onoranze funebri, la Beyond, che sta tappezzando Londra, oltre che il web naturalmente, di manifesti che provano a fare ironia per sfatare il tabù sulla morte. Un’iniziativa che non sta dando risultati troppo positivi, ai londinesi a quanto pare non piace ...