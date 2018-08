huffingtonpost

: Migranti, è questa la storia di #Josefa . Ce la racconta @annalisacamilli, giornalista di Internazionale, che era a… - RaiNews : Migranti, è questa la storia di #Josefa . Ce la racconta @annalisacamilli, giornalista di Internazionale, che era a… - HuffPostItalia : A bordo di Open Arms, stanotte salvate 87 persone in acque internazionali - aurever : Il reporter @ValerioNicolosi si trova a bordo della @openarms_fund e sta tenendo un bellissimo diario di bordo per… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) 31 LuglioIl mare è una tavola. Condizioni perfette mi dicono sulla nave. Ma non avvistiamo nulla. E così succede anche al colibrì che ci passa vicino quasi per salutarci. La giornata corre veloce. A pranzo festeggiamo con una spaghettata il compleanno di Marina, l'infermiera italiana che con Giovanna (che compirà gli anni tra due giorni) compone lo staff medico.1 AgostoLa giornata comincia come al solito alle 6. E scorre via veloce. Il mare è una tavola ma come è successo ieri non vediamo nulla. Né sul radar, ne con l'osservazione diretta. Anche il colibrì, che oggi vola ancora, non ha nulla da segnalare al termine del suo giro.Verso le 17 il capitano concede un bagno all'equipaggio. Fermiamo la nave e caliamo una scaletta di corda. È un momento di gioia un po' per tutti. Stare così tanto in mezzo al mare e non ...