3 | 2 | 1… pronti alla prova costume? Consigli last minute per tornare in forma

(Di giovedì 2 agosto 2018) Per chi ha aspettato finofine, lanon deve comunque spaventare. Recuperare lafisica e arrivarci preparati è ancora possibile, basta essere spinti da una forte motivazione e seguire qualche sempliceo della trainer Chiara Mandò di Palestre Italiane Milano, della special class Powerade. Prima di tutto, per raggiungere buoni risultati sarà necessario partire da esercizi semplici ma efficaci. La costanzafine premierà. Cercare la semplicità per raggiungere gli obiettivi. Ora che la stagione estiva lo consente, si possono sfruttare piacevolmente anche gli spazi aperti. Andare al parco, correre per 15/20 minuti e poi fermarsi per fare dei brevi allenamenti sul prato, oppure, trasre le panchine in “step” per aumentare l’intensità degli esercizi. Per dare una “una scossa” al nostro metabolismo, e attivare il consumo di calorie, in ogni ...