2 agosto | l' anniversario della Strage di Bologna

: Domattina sarò a Bologna per rappresentare il Governo all’anniversario della strage alla stazione del 2 Agosto. - AlfonsoBonafede : Domattina sarò a Bologna per rappresentare il Governo all’anniversario della strage alla stazione del 2 Agosto. - Twiperbole : #Bologna non dimentica il #2agosto. Alle 8.30, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d'Accursio incontro con… - VittorioSgarbi : Sabato 4 agosto alle 18,00 sarò al Teatro Esperia di #Paliano (#Frosinone) per inaugurare la mostra dal titolo «Le… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) 21980, ore 10.25: è. Esplode una bomba lasciata nella sala d'attesaStazione Centrale e uccide 85 persone, lasciando a terra oltre 200 feriti. Tra i morti, due tassisti in attesa di clienti all'esternoStazione, alcuni passeggeri del treno Ancona - Chiasso in sosta al primo binario, impiegati degli uffici del primo piano, avventori e personale del Bar Tavola Calda adiacente alla sala d'attesa, gremita di gente nel primo sabato d'.38 anni, e vari processi, dopo sono stati individuati e condannati gli esecutori, ma non si sa ancora nulla sui mandanti e sulla 'vera' funzione di quell'attentato nel quadro politico e terroristico dell'epoca. Giusto per ricordarlo, qualche settimana prima, un DC-9 Itavia scoppiò in volo all'altezza dell'isola di Ustica.Intanto a marzo 2018 si è aperto un nuovo processo, legato a una nuova inchiesta tutta rivolta ...