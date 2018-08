12 ristoranti per chi viaggia sull’Autostrada del Sole

6 ristoranti a Milano per cenare all’aperto : L’estate impazza, le temperature salgono. Ma anche se durante il giorno siamo tutti costantemente alla ricerca di un soffio salvifico di aria condizionata, quando il sole tramonta ciò che desideriamo è una cena sotto le stelle, magari accompagnata da una buona birra o da un calice di vinello fresco fresco. E così nelle grandi metropoli inizia la ricerca disperata di un posticino in cui rilassarsi in compagnia di dolci metà, amici e ...

Roma : Ladri all’opera nei ristoranti - 5 arresti : Roma – Nell’ambito dei capillari servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Roma nelle zone ‘calde’ della Capitale, in questi giorni prese d’assalto da migliaia di turisti italiani e stranieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 5 persone, sorprese a rubare borse, tra i tavoli di ristoranti del centro storico. A distanza di poche ore, in due episodi ...

Ittiturismo Sabor' e mari/ A Porto Budello di Teulada una vera esperienza marittima (4 ristoranti) : Ittiturismo Sabor' e mari, a Porto Budello di Teulada si può vivere quella che è una vera e propria esperienza marittima ad ampio raggio dalla tavola al panorama. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:21:00 GMT)

Perché i buoni pasto Qui! Ticket non vengono più accettati da bar - negozi e ristoranti : Il caso dei buoni pasto della genovese Qui! Group è diventato una questione nazionale: riguarda ormai Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Campania. 250 lavoratori della società di Ticket restaurant a rischio.Continua a leggere

Alessandro Borghese e 4 ristoranti a Sorrento per il miglior ristorante di mare e terra : location e anticipazioni 5 luglio : Alessandro Borghese e 4 Ristoranti tornano in onda oggi, 5 luglio, nel prime time di Sky Uno con una nuova puntata dell'edizione estiva del programma. Il viaggio alla ricerca del miglior ristorante continua nella bella Sorrento e questa volta lo chef premierà colui che riuscirà a coniugare mare e monti nello stesso menù. La terza puntata di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti ci porta nella penisola sorrentina dove 4 ristoratori si daranno ...

Alessandro Borghese e 4 ristoranti sul Lago di Como per la miglior location storica : anticipazioni 28 giugno : Seconda puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che oggi, 28 giugno, saranno sul Lago di Como alla ricerca del miglior ristorante in una location storica. Il format del programma non cambia e anche questa sera ci troveremo davanti una vera e propria sfida in cui scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di questa edizione estiva del programma. A scontrarsi questa sera saranno il Crotto del Sergente , il Ristorante Imperialino, La ...

Ristorante Imperialino di Moltrasio/ Una cucina gourmet sul lago di Como (4 ristoranti) : Ristorante Imperialino di Moltrasio, una cucina gourmet con una vista mozzafiato sul lago di Como. La gestione ventennale della famiglia di Umberto Butti. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Milano romantica : 7 ristoranti per innamorati : Bella ma sobriamente nascosta, cosmopolita, potente centro d’affari, veloce e inarrestabile: Milano è questo, ma anche molto di più. E nel vastissimo panorama gastromonico che sta offrendo negli ultimi anni, sempre in crescita e in continuo rinnovo – una nuova apertura è il «pane quotidiano» – si può trovare di tutto: anche un lato decisamente romantico. E non solo nei quartieri più pittoreschi, come Brera o i Navigli, ma ...

Peugeot Traveller per ristoranti con Alessandro Borghese : “4 ristoranti Estate” e “4 ristoranti – 5° Stagione” vedranno la presenza di una nuova star, ma non in cucina: nella nuova serie al via a breve tra i protagonisti ci sarà infatti anche Peugeot. Lo chef Alessandro Borghese, con la sua lunga esperienza nel campo della ristorazione e conduttore della serie televisiva, è pronto […] L'articolo Peugeot Traveller per ristoranti con Alessandro Borghese sembra essere il primo su ...

Africani schiavi degli abusivi sono facchini per i ristoranti : Arrivano carichi come muli, sperando di rimediare qualche euro. sono giovani Africani con pacchi di cibo, bevande e bombole del gas. Li portano a un gruppo di sudamericani che da aprile hanno aperto una sorta di attività di ristorazione a cielo aperto dentro il Parco Lambro. E non paghisfruttano per i lavori più faticosi quelli che sembrano migranti. E iniziano anche a trascinarsi dietro il classico problema delle risse tra ubriachi che in via ...