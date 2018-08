10 romanzi sul bullismo

wired

(Di giovedì 2 agosto 2018) Dise ne è sempre parlato, ma forse mai come in questi giorni. Complici le nuove tecnologie, lo spettro di comportamenti scorretti e violenti tra gli adolescenti si è allargato. Secondo uno studio Istat, il fenomeno riguarda soprattutto i ragazzi dagli 11 e i 17 anni, in particolar modo la fascia tra gli 11 e i 13. Nel 2014 poco più del 50% dei ragazzi avrebbe subito atti offensivi, violenti o comunque irrispettosi; nel 9,1% le prepotenze si sarebbero ripetute. Sempre secondo i dati, le vittime disono più numerose tra i liceali (19,4%) che tra gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e tecnici (16%). Il fenomeno è più diffuso nel Nord che nel Sud. La gamma delle violenze passa dalle offese verbali (12,1%) alla derisione per l’aspetto fisico o per il modo di parlare (6,3%), alla diffamazione (5,1%) fino alle aggressioni fisiche vere e proprie (3,8%). Al di là ...