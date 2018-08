Zitta! | ovvero come mettere a tacere il passato per vivere più serenamente il presente

vanityfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) «Accettiamo l’amore che pensiamo di meritare». Una frase che viene recitata più volte nel film “Noi siamo infinito”, girato nel 2012 da Stephen Chbosky, e che scorre viaacqua. Ma che in realtà, a pensarci bene, pesaun macigno. Perché da adulti ci limitiamo nel dare e ricevere amore? Chi ci insegna a meritarlo, chi ci dice che quella misura può bastare per noi? «Noi siamo relazioni». La risposta sta tutta qui, in queste tre semplici parole. E proviene dal libro “”, edito da Mondadori e scritto a quattro mani da Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e da Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice. Il sottotitolo è ambizioso: «le parole per far pace con la storia da cui proveniamo»,il nostropuò influenzare il nostro futuro. Quanto le relazioni, soprattutto quelle primarie, possono segnare la nostra vita personale e ...