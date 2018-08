Zimbabwe | esercito spara su folla dopo elezioni Ultime notizie | tre morti | esercito

Zimbabwe - ESERCITO SPARA SU FOLLA DOPO ELEZIONI/ Ultime notizie - due morti : in piazza contro ex partito Mugabe : L'opposizione non ci sta, accusa brogli elettorali e scende in piazza, l'ESERCITO reagisce, un morto negli incidenti nello ZIMBABWE, ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:25:00 GMT)