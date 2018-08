Your Phone | dallo smartphone a Windows 10

Microsoft testa Your Phone per Windows 10 - l’app per gestire lo smartphone dal PC : Your Phone è la nuova applicazione di Microsoft in arrivo con il prossimo major update di Windows 10 e permette di effettuare il mirror del proprio smart Phone Android sul PC.--Presentata ufficialmente durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori tenutasi a maggio, Microsoft ha confermato di aver iniziato ufficialmente a testa re Your Phone . l’app licazione per Windows 10 sarà compatibile inizialmente con Android e permetterà di ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17728 con l’arrivo Your Phone : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17728 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider. L’aggiornamento prevede l’implementazione di Your Phone, l’app di sistema che rafforza ulteriormente l’integrazione di Windows 10 con gli smartPhone Android e iOS. Novità You love Your Phone. So does Your PC. Coming soon, we’re bringing the first set of ...