Yakuza 0 disponibile su PC

Yakuza 0 disponibile da oggi su Steam : Vivi lo sfarzo, il glamour e la lussuosa decadenza degli anni ’80 con Yakuza 0, disponibile ora per PC! Il prequel amato dai fan fa debuttare la serie su PC ed è disponibile da oggi su Steam. Yakuza 0 disponibile da oggi su Steam Per la prima volta un titolo della serie Yakuza è disponibile per PC! Yakuza 0 porta su Steam, da oggi, tutto il suo carico di sfarzo, glamour e soldi facili del Giappone degli anni ...