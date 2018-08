Yakuza 0 disponibile da oggi su Steam

gamerbrain

: Da oggi Yakuza 0 è disponibile su PC tramite Steam. Per celebrare il lancio, SEGA diffonde un entusiasmante trailer. - AkibaGamers : Da oggi Yakuza 0 è disponibile su PC tramite Steam. Per celebrare il lancio, SEGA diffonde un entusiasmante trailer. - RedBlack85 : La demo di Yakuza 3 è disponibile in Asia -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Vivi lo sfarzo, il glamour e la lussuosa decadenza degli anni ’80 con0,ora per PC! Il prequel amato dai fan fa debuttare la serie su PC ed èdasudasuPer la prima volta un titolo della serieper PC!0 porta su, da, tutto il suo carico di sfarzo, glamour e soldi facili del Giappone degli anni ’80! Come prequel di una serie molto longeva,0 è il capitolo perfetto per cominciare la saga di. In compagnia del leggendario Dragone di Dojima, Kazuma Kiryu, e di un’altra vecchia conoscenza come Goro Majima, vivi un’appassionante esperienza che racconta le origini delle loro storie e dei dilemmi morali che albergano nei cuori giovani membri della. Esplora le strade illuminate dai neon di Kamurocho (Tokyo) e ...