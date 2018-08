Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e Mi 8 SE 6+128 GB sono ufficialmente in vendita

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e la regia dietro la back cover trasparente : Trapelano alcune foto che mostrano alcuni aspetti salienti del processo produttivo di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, relative in particolare alla famosa back cover trasparente. A condividerle è niente meno che Qi Zhiyuan, il direttore marketing del reparto mobile che con un post su Weibo svela parte del lavoro in fabbrica del colosso cinese per il nuovo top di gamma. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e la regia dietro la back cover ...

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà in vendita dal 30 luglio : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 30 luglio. Le vendite inizieranno alle 19.30 locali ad un prezzo di listino di 3.699 yuan, circa 465 euro. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà in vendita dal 30 luglio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sul mercato dal 24 luglio : Xiaomi ha reso noto che lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sarà disponibile sul mercato a partire da martedì 24 luglio 2018 ed il prezzo ufficiale in Cina sarà di 3.699 yuan L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sul mercato dal 24 luglio proviene da TuttoAndroid.

Al Mi Day in programma domani sarà di scena Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : Al Mi Day che si terrà domani presso lo Xiaomi Store di Novate Milanese, oltre a sconti e promozioni sarà possibile vedere dal vivo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. L'articolo Al Mi Day in programma domani sarà di scena Xiaomi Mi 8 Explorer Edition proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition approvato dal TENAA : il rilascio si avvicina : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition è stato presentato ufficialmente durante l'evento dello scorso 31 maggio, accanto ai modelli Mi 8 e Mi 8 SE, ed ora potrebbe essere finalmente vicino il momento del suo rilascio. Un indizio in questa direzione è rappresentato dall'approvazione da parte del TENAA, che ha offerto conferme ed alcune nuove informazioni. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition approvato dal TENAA: il rilascio si avvicina proviene da ...

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - Mi 8 SE - Mi A2 Lite e altri smartphone Xiaomi certificati dalla EEC : Numerosi smartphone Xiaomi tra cui Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Mi 8 SE, Mi A2 Lite e alcuni modelli Redmi, sono stati certificati dalla EEC e dovrebbero arrivare presto in Europa. L'articolo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi A2 Lite e altri smartphone Xiaomi certificati dalla EEC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2. L'articolo Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna: sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? proviene da TuttoAndroid.

Prime presunte immagini per Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition : Una nuova presunta variante di Xiaomi Mi Band 3 appare online, con una strana denominazione e in cinturino traslucido decisamente particolare. L'articolo Prime presunte immagini per Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : trasparenza - ma è solo di facciata : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, presentato ieri 31 maggio dall’azienda cinese insieme al Mi 8 e al Mi 8 SE, presenta una cover posteriore trasparente, ma ciò che si vedere è tutto finto. Il design trasparente non è una novità nel mondo degli smartphone, HTC U12 Plus è uno degli ultimi ad avere una cover posteriore traslucida. Le componenti interne, o meglio, quelle che si vedono attraverso la cover posteriore in vetro dello Xiaomi Mi 8 ...

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : trasparenza fake solo per l’estetica : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, presentato ieri 31 maggio dall’azienda cinese insieme al Mi 8 e al Mi 8 SE, presenta una cover posteriore trasparente, ma ciò che si vedere è tutto finto. Il design trasparente non è una novità nel mondo degli smartphone, HTC U12 Plus è uno degli ultimi ad avere una cover posteriore traslucida. Le componenti interne, o meglio, quelle che si vedono attraverso la cover posteriore in vetro dello Xiaomi Mi 8 ...

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano. L'articolo Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition, che potrebbe non essere così trasparente proviene da TuttoAndroid.