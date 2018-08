Xiaomi lancia Aqara wireless switch in Cina e rende la casa più smart

Lo Xiaomi Mi Max 3 Pro con Snapdragon 710 non sarà lanciato : Zhi Zhiyuan, direttore della divisione marketing di Xiaomi, ci ha tenuto a precisare che il presunto Xiaomi Mi Max 3 Pro non sarà mai lanciato L'articolo Lo Xiaomi Mi Max 3 Pro con Snapdragon 710 non sarà lanciato proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi pronta a lanciare POCOPHONE F1 : Il top di gamma economico : Xiaomi è un fiume in piena, dopo lo sbarco globale, si appresta ad invadere il mercato con tanti nuovi dispositivi tra cui POCOPHONE F1 che dovrebbe essere un top di gamma dal prezzo accessibile Xiaomi pronta a lanciare POCOPHONE F1: Il top di gamma economico Xiaomi non si ferma e dopo la presentazione dei nuovi […]

Xiaomi pronta a lanciare POCOPHONE F1 : Il top di gamma economico : Xiaomi è un fiume in piena, dopo lo sbarco globale, si appresta ad invadere il mercato con tanti nuovi dispositivi tra cui POCOPHONE F1 che dovrebbe essere un top di gamma dal prezzo accessibile Xiaomi pronta a lanciare POCOPHONE F1: Il top di gamma economico Xiaomi non si ferma e dopo la presentazione dei nuovi […]

Lanciata in Cina la poltrona per i massaggi Xiaomi Lefan AI : Xiaomi Lefan AI Massage Chair è un nuovo prodotto lanciato in Cina da Xiaomi per conquistare chi è alla ricerca di una comoda poltrona per massaggi L'articolo Lanciata in Cina la poltrona per i massaggi Xiaomi Lefan AI proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 lanciato in Cina per i più piccoli : Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 è una versione potenziata del dispositivo già lanciato dal produttore cinese con il nome Mi Bunny Children Phone watch 2c L'articolo Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 lanciato in Cina per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart lanciato in Cina : Lo Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart che il colosso cinese ha lanciato, confermandosi così uno dei produttori più attivi a 360° L'articolo Xiaomi Yunmi 450L IoT Refrigerator è un nuovo frigorifero smart lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si prepara a lanciare versioni speciali di Mi Band 3 e Amazfit Bip : Per festeggiare l'IPO che ha portato Xiaomi alla quotazione presso la borsa valori di Hong Kong, il produttore cinese sta per lanciare edizioni speciali di Mi Band 3 e Amazfit Bip. L'articolo Xiaomi si prepara a lanciare versioni speciali di Mi Band 3 e Amazfit Bip proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A - con 4+64 GB di memoria : A sorpresa Xiaomi ha annunciato una nuova versione di Xiaomi Redmi 6A, dotata di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, dal prezzo aggressivo. L'articolo Xiaomi lancia una nuova variante di Xiaomi Redmi 6A, con 4+64 GB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi potrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India : Si chiama Berillio ed è un nuovo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 845 che Xiaomi potrebbe presto lanciare in India. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Xiaomi potrebbe lanciare un top di gamma con Snapdragon 845 e notch in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Cina un paio di scarpe da basket : Xiaomi continua a lanciare prodotti di ogni genere e l'ultimo della serie è dedicato agli sportivi: si tratta, infatti di un paio di scarpe da basket L'articolo Xiaomi lancia in Cina un paio di scarpe da basket proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un forno a microonde e un tritacarne : Da Xiaomi continuano ad arrivare elettrodomestici smart e gli ultimi della serie sono un forno a microonde e un tritacarne. Ecco le loro caratteristiche L'articolo Xiaomi lancia un forno a microonde e un tritacarne proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia delle cuffie con rilevamento del battito cardiaco economiche : Xiaomi presenta le cuffie con rilevamento del battito cardiaco, sviluppate da Codoon e in vendita sul sito ufficiale a meno di 40 euro. L'articolo Xiaomi lancia delle cuffie con rilevamento del battito cardiaco economiche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia uno smartphone dedicato a una “idol” virtuale : (Foto: Xiaomi) Sono passati pochi mesi da quando Xiaomi ha lanciato sul mercato il suo conveniente smartphone Xiaomi Mi 6X, gadget dall’interessante rapporto qualità prezzo che speriamo di vedere prossimamente in Italia come successore dell’attuale Mi A1 in vendita anche da noi. Nelle scorse ore però il gruppo si è conquistato la simpatia di migliaia di fan giapponesi lanciando un’edizione limitata del suo telefono dedicata a ...

Xiaomi lancia una serratura smart : Xiaomi continua a sfornare prodotti intelligenti e l'ultimo della serie è una serratura con supporto alla crittografia per garantire la sicurezza domestica L'articolo Xiaomi lancia una serratura smart proviene da TuttoAndroid.