Xbox One | sbarca nella dashboard la nuova scheda dedicata al Game Pass

Xbox One : sbarca nella dashboard la nuova scheda dediata al Game Pass : Dopo un breve periodo di test effettuato con le build Preview, Microsoft ha avviato il roll-out pubblico lato server della scheda “Game Pass” nella dashborad di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. La nuova sezione va a sostituire quella relativa all’intrattenimento che era limita ad alcuni mercati e, inoltre, dovrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al nuovo servizio di casa Microsoft che garantiesce a soli 9.99 euro al mese la ...

Disponibile la demo di The Walking Dead : The Final Season per PS4 e Xbox One : Telltale Games ha reso Disponibile una versione di prova del suo atteso The Walking Dead: The Final Season.Come riporta Comicbook, se siete tra coloro che non riescono ad aspettare il 14 agosto, giorno della data di lancio del primo episodio della stagione Finale, potete ora provare la demo in versione PS4 e Xbox One. La versione di prova vi consentirà di giocare i primi 15 minuti dell'avventura, quel tanto che basta per farvi ...

Battlefield 1 : una patch introduce il supporto a Xbox One X : Con l'avvicinarsi della pubblicazione di Battlefield V il 19 ottobre, DICE ha oggi annunciato che verrà introdotto il supporto 4K per Battlefield 1, questo aggiornamento è stato chiesto a gran voce dai fan, visto che una patch per PS4 Pro è stata rilasciata tempo fa.Come riporta Dualshockers, il supporto 4K verrà introdotto tramite il Summer Update che per ora dovrebbe arrivare il 31 luglio. DICE ha in programma un livestream in cui verranno ...

Splinter Cell : Double Agent e Blacklist arrivano su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità : Il servizio di retrocompatibilità di Microsoft permette ai possessori di Xbox One di rivivere alcuni dei migliori titoli Xbox 360 e della prima Xbox. La lista dei giochi compatibili si allunga con l'arrivo di Splinter Cell: Double Agent e Blacklist.Se mettiamo da parte Convinction, Double Agent è stato il capitolo più controverso della famosa serie stealth di Ubisoft, nonostante questo è riuscito comunque a ritagliarsi la sua fetta di pubblico, ...

Xbox One : la dashboard ora presenta una nuova scheda dedicata a Xbox Game Pass : Xbox Game Pass è diventato rapidamente una delle nuove funzionalità principali sulla quale Microsoft ha concentrato i propri sforzi, per offrire ai possessori di Xbox un modo unico di riprodurre gli ultimi titoli Xbox a basso costo. Ora, il servizio è stato ulteriormente integrato nell'esperienza Xbox direttamente nella homescreen del sistema.Come riporta Dualshockers, Microsoft ha annunciato l'implementazione di una nuova scheda (tab) nella ...

Imminente supporto 4K per Battlefield 1 su Xbox One X : data e dettagli : Gli sviluppatori di Battlefield 1, DICE, hanno annunciato che il gioco riceverà finalmente la patch per il supporto a Xbox One X. Ricordiamo che il supporto e migliorie sono già arrivate da tempo su PS4 Pro. Finalmente finirà questa ingiustizia nei confronti degli utenti Microsoft e a breve vedremo l'aggiornamento anche sulla console più potente della casa di Redmond. In particolare l'ottimizzazione a Xbox One X arriverà grazie al Summer ...

Digimon Survive arriverà in occidente nel 2019 per PS4 - Xbox One - Switch e PC : Bandai Namco Entertainment Europe e WITCHCRAFT annunciano Digimon Survive, un nuovo GDR tattico d'avventura per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, già visto in azione in alcuni video in occasione di un livestream tenutosi a Tokio.Celebrando il 20° anniversario dell'anime di Digimon, Digimon Survive presenta una nuova avventura ambientata in un mondo misterioso con personaggi creati da Uichi Ukumo e una colonna sonora composta dall'acclamato ...

Su Xbox One i cheater potranno essere individuati da un'intelligenza artificiale : Negli ultimi mesi abbiamo visto Microsoft parlare molto di cloud e concentrarsi in questo settore fornendo numerosi servizi, riporta Onmsft.Ebbene come possiamo vedere la società ha in progetto un ulteriore servizio basato su cloud, si tratta di un'intelligenza artificiale realizzata per prevenire gli abusi in gioco, i così detti cheater.Microsoft avrebbe dunque depositato un brevetto che lascerebbe intuire il comportamento di questa IA, essa ...

No Man's Sky Next si aggiorna su PC alla versione 1.52 - presto disponibile per Xbox One e PS4 : Nei giorni successivi al lancio di No Man's Sky Next, Hello Games si è dimostrata puntuale nel supportare il gioco con preziose patch correttive che hanno prontamente risolto alcuni fastidiosi problemi segnalati dalla community, compresi quelli legati alla corruzione dei salvataggi del gioco che hanno costretto moltissimi giocatori a ricominciare la propria avventura.Nella giornata di oggi lo studio ha reso disponibile su PC la patch 1.52, che ...

The Sojourn è un ispirato puzzle game in prima persona in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : L'editore Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno annunciato The Sojourn, un puzzle game in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC in arrivo nel 2019. nel gioco, i giocatori attraversano mondi paralleli di luce e buio, alla ricerca di risposte che riguardano la natura della realtà.Ecco una panoramica del gioco, pubblicata da Iceberg Interactive e riportata da Gematsu:"Sei nato in una terra bella e pura, ma tutto non è ...

No Man's Sky è ora disponibile in versione fisica per Xbox One : No Man's Sky è disponibile anche per console Xbox One e include l'importante aggiornamento NEXT appena rilasciato per le altre piattaforme di gioco.La versione fisica Xbox One di No Man's Sky, da oggi acquistabile nei migliori negozi di videogiochi, è pubblicata in tutto il mondo da 505 Games.Grazie al rilascio di NEXT i giocatori Xbox One, PlayStation 4 e Steam per PC di No Man's Sky potranno esplorare, combattere e sopravvivere assieme ai loro ...

Slaps and Beans è ora disponibile anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Una delle coppie più famose della cinematografia italiana, Bud Spencer e Terence Hill, sono approdate su PC lo scorso dicembre in una trasposizione videoludica delle opere di cui sono stati protagonisti, Slaps and Beans.Dopo alcuni mesi, il titolo è stato finalmente pubblicato anche su console, ed è attualmente disponibile su Xbox One al prezzo di 19,99€, su PS4 a 26,99€ e sul Nintendo eShop a 20€. Il gioco è un picchiaduro a ...

Le versioni Xbox One e Switch di RPG Maker MV avranno il cross-platform : RPG Maker MV è l'ultima incarnazione del popolare editor che permette di creare i propri Jrpg in stile classico (i vecchi Final Fantasy per intenderci). Questa versione supporta una risoluzione più grande, con aggiornamenti grafici e tecnici molto spinti.Secondo quanto riportato da Gamingbolt, le versioni Xbox One e Nintendo Switch potranno contare sul cross-platform, in questo modo gli utenti delle due piattaforme saranno in grado di ...

Bud Spencer e Terence Hill arrivano oggi su PS4 - Xbox One e Switch : Dopo il debutto avvenuto su PC Steam lo scorso anno, Slaps And Beans, il videogioco ufficiale su Bud Spencer & Terrence Hill è disponibile da oggi anche su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch! Slaps And Beans arriva oggi su console Trinity Team è lieta di annunciare che il videogioco ufficiale delle due star del cinema italiano è finalmente disponibile anche su console oltre che PC. Bud Spencer e Terence Hill nella ...