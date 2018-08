Windows Insider | le ISO ufficiali sono nuovamente scaricabili

Mappe per Windows 10 si aggiorna : supporto per i numeri civici [Insider] : [aggiornamento1 29/07/2018] L’update è ora disponibile per gli utenti Release Preview del programma Windows Insider. Articolo originale, Poche ore fa l’app di sistema Mappe per Windows 10 si è aggiornata introducendo la possibilità di vedere i numeri civici sulle cartine. La nuova versione di Mappe è numerata 5.1806.1821.0 ed è attualmente disponibile per gli utenti Insider iscritti al canale Fast ...

Windows Insider : disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...

Windows Insider : torna disponibile il ramo Skip Ahead per Windows 10 Redstone 6 : Dopo aver chiuso temporaneamente il canale Skip Ahead del programma Insider, Microsoft annuncia oggi di averlo nuovamente riaperto al pubblico. Per accedere al nuovo canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Windows Insider : avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5 : Mediante una mail inviata a tutti gli iscritti al programma Insider nel canale fast, Microsoft ha annunciato di aver appena avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5. Se siete dei componenti Windows Insider da anni saprete quasi sicuramente di cosa si tratta, altrimenti vi risulterà una questione abbastanza nuova. Il bug bash è un evento periodico che prevede per un lasso di tempo prestabilito la ricerca dei bug da parte degli utenti i ...

Posta e Calendario si aggiorna per Windows 10 [Insider] : Microsoft sta rilasciando in questi minuti un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema Posta e Calendario che arriva così alla versione 16005.10228.20075.0. Novità Aggiunte nuove opzioni per il controllo dei contenuti esterni delle mail. Andando in ImPostazioni>Riquadro Lettura è possibile selezionare “Scarica automaticamente immagini e formati di stile esterni, ad eccezione della Posta S/MIME” oppure “Scarica automaticamente immagini ...

Joe Belfiore ritorna più forte di prima diventando il nuovo responsabile del programma Windows Insider : Dopo il suo anno sabbatico che aveva preoccupato la community di un suo possibile ritiro definitivo da Redmond, Joe Belfiore, in passato dirigente di Windows Phone, avrà presto dei nuovi incarichi. Abbiamo già visto come Belfiore fosse ritornato ufficialmente in Microsoft alcuni mesi fa come responsabile della divisione Experiences & Devices strettamente legata a Windows 10 dopo le dimissioni di Terry Myerson. Ciò ha comportato che ...

Vuoi ricevere gli aggiornamenti beta della UWP di OneNote? Adesso non è più necessario essere Windows Insider : Fino ad oggi, per ricevere gli aggiornamenti di anteprima della UWP di OneNote, era necessario essere iscritti obbligatoriamente al programma Insider di Windows 10 nel canale Relelase Preview oppure in quello Fast. Adesso, invece, con la nuova versione dell’app rilasciata nel Microsoft Store poche ore fa, è possibile avere accesso agli aggiornamenti beta semplicemente premendo un pulsate utile per l’iscrizione al programma Office ...

Windows Insider : niente build per questa settimana : Cari utenti Windows Insider, se stavate attendendo una nuova build RedStone 5 forse vi conviene ricredervi in quanto per questa settimana non vedremo nulla. A comunicarlo ci ha pensato direttamente Dona Sarkar, la responsabile del programma Insider, che ha prontamente informato i suoi follower della decisione di rinviare la prossima build Redmond 5. L’attuale candidata, infatti, prevista inizialmente per questo weekend, non potrà essere ...