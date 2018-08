Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17728 con l’arrivo Your Phone

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17713 [AGG.1 cumulativo] : [Aggiornamento 26/07/2018] La build build 17713.1002 è ora disponibile anche nel canale Slow! [Aggiornamento1 24/07/2018] Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo minore per tutti gli utenti Insider Fast e Skip Ahead che hanno installato la build 17713. L’unica novità riguarda il fix di un bug che impediva il corretto funzionamento di Windows Defender Application Guard. Articolo originale, E’ da pochissimo ...

Windows Insider : disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17713 [AGG.1 cumulativo] : [Aggiornamento1 24/07/2018] Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo minore per tutti gli utenti Insider Fast e Skip Ahead che hanno installato la build 17713. L’unica novità riguarda il fix di un bug che impediva il corretto funzionamento di Windows Defender Application Guard. Articolo originale, E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 1773 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ...

Windows Insider : torna disponibile il ramo Skip Ahead per Windows 10 Redstone 6 : Dopo aver chiuso temporaneamente il canale Skip Ahead del programma Insider, Microsoft annuncia oggi di averlo nuovamente riaperto al pubblico. Per accedere al nuovo canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Trapelata online la prima build di Windows 10 19H1 (Redstone 6) : Il team di buildFeed, un gruppo di persone autonomo che si occupa di rivelare pubblicamente gli aggiornamenti interni compilati da Microsoft per Windows 10, ha appena svelato la prima build di 19H1. Sul profilo Twitter di buildFeed, possiamo infatti notare la pubblicazione di un post che riporta l’avvenuta compilazione in data 16 luglio 2018 della prima build in assoluto facente parte di 19H1, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 ...

October 2018 Update : sarà questo il nome di Windows 10 Redstone 5? : Mancano ormai pochi mesi al rilascio pubblico di Redstone 5, il nuovo major Update di Windows 10, con lo sviluppo che si appresta ormai a terminare nel programma Insider. Redstone 5 è sicuramemente un aggiornamento interessante e, malgrado la mancanza di Windows Sets che promette di rivoluzionare l’esperienza utente del sistema operativo più utilizzato al mondo in ambito desktop, porterà con sè svariate novità fra cui una maggiore ...

October 2018 Update : sarà questo il nome di Windows 10 Redstone 5? : Mancano ormai pochi mesi al rilascio pubblico di Redstone 5, il nuovo major Update di Windows 10, con lo sviluppo che si appresta ormai a terminare nel programma Insider. Redstone 5 è sicuramemente un aggiornamento interessante e, malgrado la mancanza di Windows Sets che promette di rivoluzionare l’esperienza utente del sistema operativo più utilizzato al mondo in ambito desktop, porterà con sè svariate novità fra cui una maggiore ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17713 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 1773 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Microsoft Edge Improvements Per-site media autoplay controls: You can now control autoplay permissions on a per-site basis under the “Website permission” section of the Website Identification pane – just click the information icon or lock icon on the left ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17711 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17711 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e/o Skip Ahead. Le novità introdotte in questa nuova build sono tante. Ecco la lista presa direttamente dal blog ufficiale Microsoft: Microsoft Edge Improvements Learning tools get richer: Under learning tools available on Reading View, you can now see additional themes. These let you choose ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17692 [Agg.1 Slow ring] : [Aggiornamento1 03/07/2018] La build 17692 di Windows 10 Redstone 5 è ora disponibile nel canale Slow del programma Insider. Articolo originale, E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17692 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità SwiftKey intelligence comes to Windows SwiftKey gives you more accurate autocorrections and ...

Windows Sets non arriverà nemmeno con Redstone 5 ma c’era da aspettaserlo : Windows Sets, la funzione che promette di rivoluzione l’esperienza utente di Windows 10 attraverso l’introduzione delle schede nella parte superiore delle varie app, non arriverà nemmeno con Redstone 5. Inizialmente Sets fece la sua prima apparizione in alcune build Insider di April Update per una stretta cerchia di utenti e, successivamente, con il rilascio in anteprima di Redstone 5, è diventato disponibile per tutti gli utenti ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17704 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17704 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Microsoft Edge Improvements New Microsoft Edge Beta logo: We’re introducing a new Edge “BETA” icon to help users visually differentiate between officially released versions of Microsoft Edge and preview builds where Microsoft Edge is in ongoing development. ...

Windows Insider : avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5 : Mediante una mail inviata a tutti gli iscritti al programma Insider nel canale fast, Microsoft ha annunciato di aver appena avviato il primo bug bash di Windows 10 Redstone 5. Se siete dei componenti Windows Insider da anni saprete quasi sicuramente di cosa si tratta, altrimenti vi risulterà una questione abbastanza nuova. Il bug bash è un evento periodico che prevede per un lasso di tempo prestabilito la ricerca dei bug da parte degli utenti i ...

La tastiera SwiftKey approda in Windows 10 Redstone 5; quali sono le novità? : sono passati circa due anni da quando Microsoft acquistò nel 2016 SwiftKey, la tastiera mobile di terze parti più diffusa nel Google Play Store di Android, e adesso è finalmente pronta ad approdare anche su Windows 10. Nell’ultima build Windows 10 Redstone 5 rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale fast, la 17692, il Colosso di Redmond ha introdotto ufficialmente la tastiera SwiftKey anche nel suo sistema ...