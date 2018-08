Wind Tre | Jeffrey Hedberg | semestre sfidante Sinergie a 245 mln

TIM - Vodafone e Wind Tre - tutte le offerte sottocosto attivabili in negozio : Scopriamo le offerte Operato Attack attivabili nei negozi TIM, Vodafone e Wind Tre, perfette per chi vuole cambiare operatore.--Per gli attuali clienti Tre che vogliono passare in TIM è disponibile l’offerta TIM Ten Top Go New 50 GB, che offre, al costo di 10,82 euro al mese, 1.000 minuti verso tutti e 50 GB in 4G.Per i clienti Vodafone, invece, TIM propone TIM Ten One Go 30 GB, a 10 euro al mese con chiamate illimitate e 30 GB di traffico ...

Wind Tre contribuisce alla trasformazione digitale nell’Healthcare : L’operatore di tlc avvia la sperimentazione del telesoccorso in località impervie, grazie alla tecnologia dell’Internet of...

Vodafone sfida TIM - Wind - Tre e Iliad : arrivano le nuove offerte 'Special Minuti' - Costi e dettagli delle promozioni : Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: arrivano le nuove offerte Special Minuti Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: arrivano le nuove offerte Special Minuti - Costi e dettagli delle promozioni Gli ...

TIM sfida Vodafone - Wind - Tre e Iliad : vantaggiose offerte con il programma 'Passa a TIM' - Costi e dettagli : TIM sfida Vodafone, Wind, Tre e Iliad: vantaggiose offerte con il programma 'Passa a TIM' - Costi e dettagli TIM ha deciso di attaccare gli altri operatori con delle offerte davvero vantaggiose. A ...

Quanti Giga Hai All’Estero In Roaming Con Tre E Wind? : Tre e Wind chiariscono finalmente la Quantità di Giga e dati internet che puoi usare quando sei all’estero in Roaming in Europa. Quanti Giga hai all’estero con Tre E Wind? Wind e Tre, arrivano le soglie per il Roaming UE: quali sono e quanto costa superarle? Condizioni Roaming Tre e Wind all’estero: cosa cambia da oggi […]

Le soglie per il roaming UE compaiono sui siti Wind e Tre - in arrivo la nuova app My3 : Wind Tre pubblica sui siti degli operatori i dettagli riguardanti le soglie di traffico utilizzabili in roaming nell'Unione Europea. L'app Area Clienti 3 sarà presto sostituita sul Google Play Store da My3. L'articolo Le soglie per il roaming UE compaiono sui siti Wind e Tre, in arrivo la nuova app My3 proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre rimodula mentre arriva Call Your Country Premium senza costi di attivazione (per alcuni) : rimodulazione in arrivo anche da Wind Tre con un rincaro che coinvolge chi recapita a casa la bolletta cartacea relativa agli abbonamenti mobili come pure ai piani di rete fissa. E nel frattempo Wind propone via SMS ad alcuni già clienti Call Your Country Premium attivabile senza costi di attivazione. L'articolo Wind Tre rimodula mentre arriva Call Your Country Premium senza costi di attivazione (per alcuni) proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre e Radio Bruno in tour per un’estate piena di musica : Dopo le tappe di Cesenatico, Mantova e Carpi, il tour arriva oggi, 23 luglio a Cremona, tra le architetture medievali di Piazza del Duomo, dove si esibiranno numerosi, importanti artisti, tra cui Francesca Michielin, Noemi, i Nomadi...

Perde clienti Wind Tre : analisi AGCOM poco rassicurante per il vettore unico : Notizie non troppo rassicuranti per Wind Tre, che pare stia Perdendo utenti, secondo un recente report da poco pubblicato da AGCOM, il riferimento è all'anno solare compreso tra marzo 2017 e marzo 2018, che naturalmente non tiene in considerazione quanto sta accadendo nell'ultimissimo periodo per l'entrata in scena di Iliad e ho.mobile. In linea generale, le utenze mobili appaiono accresciute di numero, visto il passaggio da 98 a 100.6 milioni ...

Wind Tre perde utenza : meno 1 - 9% rispetto a marzo 2017 : AGCOM ha pubblicato i dati relativi alla linea mobile italiana del Q1 2018 evidenziando una perdita di Wind Tre a favore di TIM e gli operatori MVNO. L'articolo Wind Tre perde utenza: meno 1,9% rispetto a marzo 2017 proviene da TuttoAndroid.