Wall Street apre in leggero rialzo in attesa della Fed

Wall Street cauta. Focus sulla Federal Reserve : Partenza mista per la borsa di Wall Street nel giorno in cui termina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve con l'annuncio della decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti. ...

Wall Street : ieri chiusura in rialzo - Dj +0 - 43% - - luglio mese migliore da gennaio : La prima economia al mondo crede di avere un potere negoziale piu' forte dopo avere raggiunto, una settimana fa, una tregua commerciale con la Ue. Gli Usa hanno gia' introdotto dazi del 25% su ...

Positiva la seduta a Wall Street : Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macro, ma anche di trimestrali. L'attenzione degli investitori è focalizzata oggi sui risultati di Apple che pubblicherà i ...

Big Tech sull’orlo dell’abisso? Wall Street appesa ai conti Apple : i numeri da tener d’occhio : Dopo le delusioni di alcune trimestrali, l’insieme delle «Faang» è entrato in zona correzione. Potrebbe essere l’inizio di una fase di vendite ancora più aggressiva, spiegano alcuni analisti, aggravate dal fatto che i portafogli di gestori e fondi hedge sono molto esposti sui titoli Tech. Mentre stasera Apple alza il velo sui suoi conti, che potrebbero essere decisivi per la tenuta del settore...

Qualcomm : titolo sprint a Wall Street dopo dettaglio su piano buyback : Balzo di Qualcomm a Wall Street: il titolo sale fin oltre +3% dopo l'annuncio della società, che ha reso noto di aver avviato un'operazione con cui procederà al buy-back delle sue azioni ordinarie per ...

Procter & Gamble osservata speciale a Wall Street : titolo giù dopo bilancio e outlook : Procter & Gamble sotto pressione a Wall Street: il titolo cede più del 2% in premercato dopo che il colosso dei prodotti al consumo ha, contestualmente alla pubblicazione degli utili, comunicato un ...

E' finita la corsa di Wall Street Per Morgan Stanley parte l'Orso : L'Orso del settore Tech si scatena su tutta Wall Street tanto che per Morgan Stanley la grande corsa della Borsa americana che da inizio anno guadagna quasi il 5% (lo S&P 500) è finita. La seduta di ieri a Wall Street è finita in calo Segui su affaritaliani.it

Il comparto tech zavorra Wall Street : Sessione negativa per Wall Street , che taglia il traguardo della metà seduta in rosso. Ad appesantire la Borsa più grande del mondo le vendite sul comparto tecnologico in scia ai timori per un calo ...

Azienda che distribuisce marijuana entra in borsa a Wall Street. Ed è un successo : Tilray, Azienda canadese specializzata nella produzione di marijuana a scopo ricreativo, lancia la prima Ipo sul Nasdaq e raccoglie 153 milioni di dollari. La notizia è stata rilanciata da siti finanziari, anche perchè è considerata la prima apertura di Wall Street alla cannabis, ovviamente come comparto industriale dal momento che a New York, come in molti altri stati americani, la marijuana resta vietata: non così in Canada, seconda nazione al ...

Futures USA a due velocità in attesa di Wall Street : A sostenere il sentiment potrebbe concorrere il bilancio migliore delle attese di Caterpillar , considerato un ottimo barometro dello stato di salute dell'economia americana e, in generale, globale. ...

Apple : dallo store in Piazza Liberty alla partita di Wall Street - : Finanza & Dintorni Apple: dall'inaugurazione dello store in Piazza Liberty alla partita importante che giocherà a Wall Street, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Una parte degli analisti ...

Apple : dallo store in Piazza Liberty alla partita di Wall Street - : Finanza & Dintorni Apple: dall'inaugurazione dello store in Piazza Liberty alla partita importante che giocherà a Wall Street, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Una parte degli analisti ...

Wall Street è da record ma gli analisti avvertono "Frenata inevitabile" : Il 4,1 per cento da aprile a giugno, dopo il 2,2 per cento da gennaio a marzo, mette l'economia degli Stati Uniti in corsa per superare quest'anno il 3 per cento, traguardo che era stato raggiunto ...

Twitter affonda a Wall Street : -19%. Pesa la maxi pulizia dei falsi profili : Giornata difficile per Twitter, che chiude il secondo trimestre con i conti in nero, ma anche con un crollo degli utenti che fa affondare il titolo a Wall Street, -19% a metà seduta,. Un tonfo che ...