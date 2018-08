Volo Ryanair per Ibiza | aereo evacuato per un telefonino in carica

Paura su Volo Ryanair per Ibiza : passeggeri evacuati con lo scivolo - era esploso smartphone : Secondo la compagnia aerea a scatenare l'allarme è stato l’incendio di un telefonino in ricarica con una batteria esterna. La procedura di evacuazione dei passeggeri comunque si è conclusa senza problemi e non ci sono stati feriti.Continua a leggere

Ryanair - nota su sciopero suo personale di Volo : Ryanair si rammarica del fatto che, a causa di azioni di sciopero di una parte del nostro personale di bordo in alcune basi italiane, stiamo avendo oggi, 25 luglio, una serie di disagi con i voli in ...

Ryanair ferma il Volo - 21 studenti minori romani bloccati a Bruxelles Genitori in ansia : nessuno collabora : Doveva essere la conclusione di una vacanza all'estero, tra studio e turismo, e invece si sta rivelando un'odissea. Un gruppo di 21 ragazzi minorenni romani, quasi tutti di 13 anni, resta bloccato a ...

Ryanair assume assistenti di Volo : in Italia - selezioni tra luglio ed agosto : Ryanair è la più famosa compagnia aerea low cost: nata verso la metà degli anni '80, conta oltre 1600 tratte, attraverso cui collega ben 28 Paesi europei. Per l'assunzione di nuovo personale, Ryanair organizza spesso degli appuntamenti, i quali si svolgono in specifiche città che permettono a tutti coloro che hanno interesse a far parte dello staff di presentarsi per sostenere un colloquio. Le selezioni in Italia Riguardo le selezioni per ...

Ryanair - calo di pressione in cabina sul Volo Dublino – Zara. Atterraggio d’emergenza in Germania : 33 in ospedale : Non è affatto piaciuto ai passeggeri del volo Ryanair da Dublino a Zara il modo in cui la compagnia low cost irlandese li ha trattati dopo che sono stati costretti – nella giornata di sabato – ad un Atterraggio non previsto in Germania per un calo di pressione in cabina e che oltre 33 persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Nelle interviste rilasciate dopo la brutta avventura ai media tedeschi ed irlandesi hanno ...

Ryanair - 25 luglio sciopero di piloti e assistenti di Volo in Italia : Ryanair, 25 luglio sciopero di piloti e assistenti di volo in Italia Ryanair, 25 luglio sciopero di piloti e assistenti di volo in Italia Continua a leggere L'articolo Ryanair, 25 luglio sciopero di piloti e assistenti di volo in Italia proviene da NewsGo.

Sciopero Ryanair - 24 ore di astensione di piloti e assistenti di Volo il 25 luglio : I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore. Lo hanno annunciato Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nell’agitazione che coinvolgerà il personale della compagnia irlandese anche in Belgio, Portogallo e Spagna. Mentre in Italia lo Sciopero del personale di volo di Ryanair sarà solo per la giornata di mercoledì 25 luglio, in Belgio, Portogallo e Spagna la ...