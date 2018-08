Volkswagen T-Cross - Ultimi collaudi prima del lancio

Volkswagen T-Cross - La Suv compatta sarà prodotta in Spagna : La Volkswagen ha confermato che la nuova Suv compatta T-Cross (qui il nostro primo contatto con il prototipo) sarà costruita in Spagna, all'interno della fabbrica di Navarra. Lo stabilimento iberico aprirà così per la prima volta le proprie porte a un secondo modello oltre alla Polo, con la quale la sport utility condividerà la piattaforma costruttiva Mqb A0.Verso le 350 mila auto all'anno. Ad annunciare il sito produttivo è stato Andreas ...

Volkswagen annuncia : la nuova T-Cross sarà prodotta nella fabbrica Navarra : Sarà lo stabilimento Volkswagen Navarra (Spagna) a produrre l’inedito crossover T-Cross. Lo ha annunciato ieri Andreas Tostmann, Responsabile per Produzione e Logistica di...

Volkswagen - Al volante della T-Cross 1.0 TFSI : Nella gamma Suv della Volkswagen manca solo lei, la baby, chiamata T-Cross. E si farà attendere ancora un bel po perché non la vedremo sulle nostre strade prima della metà dellanno prossimo. Nel frattempo, però, possiamo anticiparvi qualche impressione, perché abbiamo avuto l'opportunità di guidare uno dei prototipi che stanno ultimando i collaudi. Una breve presa di contatto, ma sufficiente per avere un'idea abbastanza precisa di come sarà, è ...

Volkswagen T-Cross - ecco la bozza del nuovo small-suv di Wolfsburg : Lo avevamo visto a Ginevra nel 2016, come concept di suv cabriolet. Ora il T-Cross si è evoluto, come si vede dalla foto ha trovato un tetto lungo la strada ed è prossimo alla produzione in serie. Nonché al debutto mondiale, previsto per il prossimo autunno. Costruito sulla piattaforma modulare trasversale MQB (il che dona anche una certa duttilità di configurazione agli interni), con i suoi 4,1 metri di lunghezza sarà l’entry level al ...

Volkswagen T-Cross : svelati i primi dettagli sul futuro crossover della Polo [VIDEO] : Svelata la vista posteriore della futura Volskwagen T-Cross accompagnata da un interessante video ufficiale La Casa di Wolfsburg ha diramato il primo teaser e un video ufficiale che anticipano l’inedita Volkswagen T-Cross, crossover di segmento “B” basato sul pianale della citycar Polo che andrà a confrontarsi con B-SUV del calibro di Mini Country, Peugeot 2008 e Nissan Juke. La vettura avrà un baricentro rialzato e strizzerà l’occhio al ...

Volkswagen T-Cross - Nuove informazioni sulla Suv compatta : Diramando il primo teaser della nuova T-Cross, la Volkswagen ha ufficializzato i primi dettagli della Suv compatta. Il quinto modello della famiglia T debutterà durante il prossimo autunno e andrà a posizionarsi alla base dell'offerta a ruote alte della Casa Tedesca senza tuttavia scendere a compromessi per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche.Tra Polo e T-Roc. La versione di produzione della Volkswagen T-Cross, anticipata da un omonimo ...