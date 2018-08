Vodafone | sono tornate le Special Minuti 10GB | 20GB e 30GB a partire da 7 euro al mese

Vodafone Simple e Simple+ sono tornate : minuti - SMS e Internet direttamente sul sito : Vodafone vuol puntare ancora sulle offerte Vodafone Simple, nonostante il recente lancio delle Vodafone Unlimited, e così le rispolvera oggi rendendole nuovamente attivabili tramite il suo sito. L'articolo Vodafone Simple e Simple+ sono tornate: minuti, SMS e Internet direttamente sul sito proviene da TuttoAndroid.

Le rimodulazioni di Vodafone - stavolta - sono a vantaggio dei clienti. E spunta la possibilità di scelta : Con le ultime mosse a sorpresa di Vodafone la parolina potrebbe intraprendere un percorso di rivalutazione, richiamando talvolta scenari meno tristi

Da Zero a Cento è il nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Da Vodafone - una raffica di contatti verso gli ex clienti : ci sono offerte per tutti gli ex clienti : Le Vodafone Special che potreste essere chiamati a valutare sono tre, offrono 1000 minuti verso tutti e fino a 30 GB di internet in 4G, da 7 euro al mese

Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti : Non sappiamo se sia dovuto all'effetto Iliad o meno, fatto sta che, da un po', gli operatori italiani sono più buoni e questo non solo nei confronti dei nuovi clienti ma anche, e soprattutto, verso i già clienti.