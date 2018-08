“Visto?” Temptation Island | il clamoroso spoiler di Martina e Gianpaolo

caffeinamagazine

: Ha visto più corna il cameraman di Temptation Island che Bambi. ?? #Temptationisland - simone_paciello : Ha visto più corna il cameraman di Temptation Island che Bambi. ?? #Temptationisland - Orybera95 : RT @Nonconforme5: IO UNO PIÙ CATTIVO DI MICHAEL NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA RAGAZZA COMUNQUE NON L’HO MAI VISTO A TEMPTATION CHE SCHIFO… - _vivodilibri_ : Io non ho mai visto Temptation Island e credo che mai lo farò, però la scena dove quella sbaglia il nome del ragazz… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Tra le diverse situazioni in bilico dic’è quella trae Giampaolo, coppia formata da due giovani che sembrano volere cose diverse dalla vita. Lei si sente pronta per formare una famiglia, ma è attratta dalla maturità del single Andrew, lui invece si è gettato tra le braccia di Carolina dopo aver visto i video della fidanzata con il suo tentatore.è stata stuzzicata da Andrew e tra loro è scappato anche un passionale avvicinamento. Il bacio vero e proprio non c’è stato, ma l’atteggiamento diha fatto infuriare. La discussione si interrompe quando, per un lapsus,chiama Giampaolo ‘Andrea’ e lui, offesissimo, si alza e se ne va con uno stile melodrammatico da applausi scroscianti. Lei lo insegue disperata chiedendogli di fermarsi più volte, borbottando: “Lo sapevo che sarebbe finita così”. Non sappiamo ...