Vigilanza Inail | bilancio chiuso con avanzo di 1 | 6 mld | troppo

Inail - nel 2017 avanzo di 1 - 6 miliardi. Il consiglio di Vigilanza : “Troppo - li usi per prestazioni e rendite agli infortunati” : L’ente nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha chiuso il bilancio consuntivo del 2017 con un avanzo di 1 miliardo e 630 milioni. “Troppo” secondo il presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’istituto Giovanni Luciano, secondo cui ”sarebbe meglio avere minore positività economica ma migliori prestazioni e migliori rendite per gli infortunati”. Luciano, che ...