“Vieri papà?” L’inaspettata reazione della ex Elisabetta Canalis Le dichiarazione

caffeinamagazine

: 'Maddalena? Fortunata ad averla. Vieri papà? Ho pianto di felicità. Invecchiare? Meglio che diven...: - tennie91weddle1 : 'Maddalena? Fortunata ad averla. Vieri papà? Ho pianto di felicità. Invecchiare? Meglio che diven...: - zazoomblog : Elisabetta Canalis - Bobo Vieri papà? Lho chiamato e mi è venuto da piangere... - #Elisabetta #Canalis #Vieri… - zazoomnews : Elisabetta Canalis: Bobo Vieri papà? Mi è venuto da piangere col sorriso - #Elisabetta #Canalis: #Vieri #papà? -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Come ormai tutti sanno, Christian Vieri e la compagna Costanza Caracciolo saranno presto genitori: sono infatti in dolce attesa di una bambina, la cui nascita è prevista in autunno. Tra coloro che si sono complimentati con il futuro papà c’è anche la sua ex fidanzata storica:, con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Rancori e incomprensioni sono solo un lontano ricordo per due persone che, a distanza di tanti anni dalla fine del loro amore, oggi hanno un grande rispetto l’uno per l’altra. Su Vanity Fair laha confessato di essersi addirittura commossa e le sue parole sono una mano sul cuore di tutti i romantici e di tutti quelli che credono che l’amore vero resta, comunque vadano le cose. “Quando l’ho chiamato per fargli le congratulazioni mi è venuto da piangere, ma con il sorriso, felice, come succede solo con le persone ...