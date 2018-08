Video Milan Tottenham 1-0 | highlights e gol della partita ICC 2018

Tottenham Milan ICC : risultato - cronaca - tabellino e Video gol highlifhts : Il risultato, la cronaca, il tabellino e gli highlights di Tottenham-Milan, sfida valida per l'International Champions Cup

Juventus - arriva Higuain : l’attaccante scuro in volto - pensa già al Milan [Video] : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, primi allenamenti con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il saluto ha scatenato la reazione dei fan. Nelle ultime ore è arrivato a Torino anche Gonzalo Higuain, presente anche il centrocampista Bentancur. Il Pipita è sembrato scuro in volto, nemmeno un sorriso per l’attaccante argentino sempre più vicino al trasferimento al Milan. GUARDA IL VIDEO ...

ICC : Roma-Tottenham 1-4 - non basta Schick. Milan-United - rossoneri sconfitti ai rigori -Video- : Roma-Tottenham- Continuano le gare amichevoli di questo inizio di stagione. Brutto ko da parte della Roma nella sfida contro il Tottenham, valida per la ICC. 4-1 secco in favore del club inglese. Giallorossi in vantaggio con Schick, ma poi troppo vulnerabili in fase difensiva. Pesano i carichi di lavoro, ma per Di Francesco ci sarà […] L'articolo ICC: Roma-Tottenham 1-4, non basta Schick. Milan-United, rossoneri sconfitti ai rigori -VIDEO- ...