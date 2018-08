Venezia | sorpresa a piazza San Marco | dal cantiere spuntano due scheletri millenari

ilmessaggero

: @La_Pampe @RPasqualis In realtà ci sono dei test molto dettagliati che si possono acquistare e si chiamano 23andme… - NowakixHiro : @La_Pampe @RPasqualis In realtà ci sono dei test molto dettagliati che si possono acquistare e si chiamano 23andme… - redcockbig : RT @FarneseRoberta: Visto che siamo in vacanza... godetevi questo mio film... - FXxxfetish : RT @FarneseRoberta: Visto che siamo in vacanza... godetevi questo mio film... -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sono rimasti sottoSanper qualcosa come mille anni, più o meno, finché i lavori attorno alla Basilica, avviati per la messa in sicurezza dall'acqua alta, non li hanno riportati alla luce:...