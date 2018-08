Vacanze | 10 cose da fare prima di partire

Cinque cose che l'Unione europea ha fatto e che hanno migliorato le tue Vacanze : Luglio è alle porte e milioni di cittadini italiani ed europei stanno già pensando alle tante sospirate vacanze. Molti probabilmente hanno già organizzato il loro soggiorno estivo, magari un bel viaggio al mare in Spagna o in Grecia, oppure tra le montagne dell'Austria o in Provenza. Il 99,9% di chi ha già prenotato la propria vacanza lo ha fatto dando per scontate le tante possibilità, libertà e ...