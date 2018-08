USA stanno cercando di seppellire il processo di pace con la Corea del Nord

Rainbow Six Siege : alcuni giocatori stanno USAndo il nuovo sistema di ban a proprio vantaggio : Ubisoft ha da poco implementato un nuovo sistema di ban per gestire la comunità tossica presente in Rainbow Six: Siege. In poche parole tutti coloro che infrangeranno il Codice di Condotta usando linguaggio o contenuti ritenuti illegali, pericolosi, minacciosi, offensivi, osceni, volgari e via discorrendo si ritroveranno bannati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, questi ban variano da un minimo di mezz'ora a periodi di 2, 7 o 15 ...

Le utenze telefoniche di Wind e 3 stanno avendo problemi a USAre la connessione dati : Da diverse ore i servizi mobili delle compagnie telefoniche 3 e Wind sono “down”, cioè stanno avendo dei problemi in tutta Italia. Chi ha 3 o Wind come gestore telefonico sta segnalando malfunzionamenti nella connessione al traffico dati per accedere The post Le utenze telefoniche di Wind e 3 stanno avendo problemi a usare la connessione dati appeared first on Il Post.

Dazi - Cina : gli USA stanno aprendo il fuoco sul mondo : Borse asiatiche in rosso oggi in chiusura, alla vigilia dell'aplicazione della prima tranche di tasse doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi -

Per Pechino gli USA si stanno si stanno sparando addosso : "Gli Stati Uniti stanno sparando contro il mondo ma anche contro loro stessi", ha sottolineato, come riporta il Wall Street Journal. , RR - www.ftaonline.com,

Dazi - Cina : gli USA stanno aprendo fuoco sul mondo : Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo Continua a leggere L'articolo Dazi, Cina: gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo proviene da NewsGo.

Cina - USA 'stanno aprendo fuoco' sul mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte scopre che Werner e SUSAn stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Corea del Nord - USA : “Continuano ad arricchire l'uranio”/ "Ci stanno ingannando" : 2 strutture per il nucleare? : Corea del Nord, servizi Usa: “Continuano ad arricchire l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:38:00 GMT)

5 account italiani che stanno USAndo IgTv : 5 account italiani che stanno usando IgTv Sono passati pochi giorni dall’annuncio di IgTv, la nuova app integrata di Instagram che permette di caricare video verticali lunghi fino ad un’ora. Per ora, cercando fra i canali italiani già creati, si trovano più che altro brevi prove per capire “cos’è” e “dove esce” (vedere Clio Makeup per credere) e tentativi di riciclare senza troppi patemi contenuti scaricati dalle Stories o ...

“Ecco che mi hanno fatto - uno schifo”. Alda D’EUSAnio - l’accUSA è durissima e senza precedenti. Le sue parole stanno già scatenando un finimondo : Non è nuova alle sparate. E di sicuro non finirà qui. Perché le parole pronunciate da Alda D’Eusanio nel corso di un’intervista rilasciata in tv sono destinate a far discutere. Nonostante non sia più presente come un tempo sui canali televisivi, la D’Eusanio continua ad avere un vasto seguito sui social dove è attivissima. Ma veniamo al dunque, succede tutto nell’arco di qualche minuto: “Lei in Rai un po’ ne ha combinate eh!”, ...

Uno studio australiano lancia l’allarme : gli smartphone stanno caUSAndo un’epidemia di sonno inadeguato : Stando alla ricerca condotta da David Hillmann dell'ospedale Sir Charles Gairdner di Perth, la mancanza di sonno è divenuta un'epidemia su scala mondiale L'articolo Uno studio australiano lancia l’allarme: gli smartphone stanno causando un’epidemia di sonno inadeguato proviene da TuttoAndroid.

«Poco amore per l’Europa? I politici la stanno USAndo come un capro espiatorio» : Covassi, “ambasciatrice” della Commissione Ue in Italia: «È un paravento per le decisioni impopolari»