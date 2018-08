USA Pentagono I primi passi della Space Force

Cina-USA - Jim Mattis a Pechino/ Guerra dazi - il capo del Pentagono in visita da Xi Jinping : Cina-Usa, Jim Mattis a Pechino: ultime notizie, il capo del Pentagono farà visita all'istituzione cinese per distendere il clima dopo Guerra dei dazi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:54:00 GMT)

Usa, Trump firma decreto per tenere unite famiglie migranti: "Pentagono costruirà strutture per ospitarle"

USA - il Pentagono : “Intelligenza artificiale contro gli attacchi nucleari” : Il Pentagono sta aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare un programma in grado di predire un eventuale attacco missilistico nucleare. Lo riporta Reuters. Non ci sono conferme ufficiali, ma “una mezza dozzina di fonti” parlano di “diversi progetti” di questo tipo. L’intelligenza artificiale raccoglierebbe ed elaborerebbe dati (tra i quali le immagini satellitari) con ...